von Dorothée Kuhlmann

„Welche Vögel sind noch da?“ Der Naturschutzbund Deutschland hatte zur bundesweiten Zählung der Wintervögel im heimischen Garten aufgerufen. Die Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen sowie das Nabu-Zentrum Birkendorf hatten in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldhaus der Sinne zur zweitägigen Aktionen eingeladen.

Seit 2011 findet die Zählaktion unter Führung des Nabu bundesweit statt. 2005 war die Stunde der Wintervögel vom LBV in Bayern ins Leben gerufen worden. Inzwischen gibt es im europäischen Ausland wie Österreich, England, Irland, Niederlande und Belgien die Stunde der Wintervögel.

In Grafenhausen machte sich eine Gruppe zudem zu einer informativen Vogelwanderung auf den Weg. „Wir möchten das Interesse für die Vogelwelt und damit für die Natur wecken“, meinte Nabu-Ortsgruppenvorsitzender Harald Nüssle zur Begrüßung. Er freute sich besonders über die teilnehmenden Kinder. Die Zählaktion ist keine Zählung im Sinne einer genauen Bestandserfassung, sondern soll einen Überblick über die vor Ort weilenden Vogelarten und ihre relative Häufigkeit geben. Das Wetter spielt dabei auch noch eine Rolle.

Im vergangenen Jahr standen die Naturfreunde bei eisigen Temperaturen und Schnee zur Vogelbeobachtung draußen. „Bei den derzeit milden Temperaturen halten sich viele Vögel noch in der freien Landschaft auf, wo sie noch genügend Futter finden“, erklärte Harald Nüssle. Die Spatzen allerdings zwitscherten lautstark im Gebüsch. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung, denn sowohl Haus- als auch Feldsperling waren in ihren Beständen extrem zurückgegangen“, erläuterte Harald Nüssle.

Der Verlust von Lebensräumen mit Nist- und Futtermöglichkeiten ist der Hauptgrund für den Rückgang vieler Vogelarten. Vor allem der Flächenverbrauch durch Bauvorhaben trägt hierzu maßgeblich bei. Mit der Anpflanzung von abwechslungsreichen Hecken, Obstbäumen und einheimischen Blühpflanzen kann im heimischen Garten ein gewisser Ersatz für verlorene Landschaftsbestandteile geschaffen werden. „Die Artenvielfalt an möglichst einheimischen Pflanzen ist entscheidend“, erklärten die Nabu-Mitglieder während des Rundgangs.

Inwieweit sich der Klimawandel und Wetterextreme auf die Vogelwelt auswirken, ist nicht vorherzusagen. „Veränderungen zeichnen sich im Verhalten der Tiere allerdings bereits ab“, erläuterten die Nabu-Mitglieder. So komme es immer häufiger vor, dass in den milderen Regionen der Rheinebene oder am Bodensee Störche überwintern. Bedingt durch die milden Wintertemperaturen beginnen einige Vögel schon mit dem Nestbau. Elstern bauen bis zu fünf Nester. Schlussendlich wird dann aber nur eines richtig ausgebaut.

„Sollte es weiter so mild bleiben, und die Vögel schon mit der Brut beginnen, könnte ein später Wintereinbruch diese erste Brut vernichten“, erläuterte Harald Nüssle. Die Entwicklung der Wetterextreme werden entscheidend sein, wie die Saison für Vogelarten ausfällt.

Für Haus- aber auch Feldsperling scheint es in den letzten Jahren gut gelaufen zu sein. Die Fütterung der Vögel ist immer ein Thema. Das Angebot an verschiedenen Vogelfuttern ist inzwischen sehr groß. Wichtig sei es die Futterhäuschen sauber zu halten, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden. Die Futtersäulen seien hygienisch einfacher zu handhaben. Auch sollte nicht permanent Futter vorgelegt werden. „Die Vögel gewöhnen sich sonst an das ständige Futterangebot und suchen nicht mehr selber“, erklärten die Nabu-Mitglieder.

Am Ende der Vogelwanderung bekamen die Kinder Fettfutter für die Vögel. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Am zweiten Veranstaltungstag wurden im Schwarzwaldhaus der Sinne Nistkästen gebaut. Voller Begeisterung bastelten große und kleine Vogelfreunde die Nisthilfen zusammen. Bei der Frage nach den Sitzstangen vor dem Nestloch, erklärte Wilfried Dieckmann, Leiter des Nabu-Zentrums Birkendorf, dass diese nicht gut seien. „Die Vögel brauchen sie nicht zum anfliegen.“ Stattdessen seien die Stangen eine Hilfe für die Fressfeinde der Vögel, mit der diese sich besser vor dem Nestloch halten können. Besonders stolz nahmen die Kinder ihre selbst gebauten Nistkästen mit nach Hause, um dort einen guten Platz für die neuen Vogelbehausungen zu suchen.