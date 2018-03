Ühlingen-Birkendorf Guggenmusik Güngelsuger Berau feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Die Guggenmusik Güngelsuger Berau feiert im November ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Guggentreffen. In der Hauptversammlung blickte der Verein auf ein "super Vereinsjahr" und ehrte zahlreiche Mitglieder.

Berau (sbw) Ihr erstes Vereinsjahr hatte der neue Vorstand der Guggenmusik Güngelsuger Berau mit Bravour gemeistert. Das kam in der Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr zum Ausdruck. In diesem Jahr möchte die Guggenmusik ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Guggenmusiktreffen im November feiern, das Motto lautet "Zurück zu den Wurzeln".

Von einem ereignisreichen Jahr sprach Vorsitzender Dominik Isele und betonte: "Es war ein Superjahr und eine super Fasnacht." Er dankte seinen Vorstandskollegen und dem musikalischen Leiter für die gute Zusammenarbeit und allen aktiven Musikern, die sich auf irgendeine Weise für die Guggenmusik eingesetzt hatten. Für die verhinderte Schriftführerin Ronja Schilling blickte Christine Böhler zurück. Neben der Fasnacht mit Auftritten in Grafenhausen, Jestetten, Kadelburg und Geißlingen, war man zu Gast bei Guggenmusiktreffen in Brenden und Schluchsee. Mit dabei waren die Güngelsuger natürlich an der örtlichen Fasnacht. Auch außerhalb der Fasnacht waren die Güngelsuger aktiv, so bei ihrem bekannten Beachvolleyball-Turnier oder beim Berauer Erntedankfest. Das Beachvolleyball-Turnier zeige sich auch als Finanzspritze, wie aus dem Kassenbericht von Kassiererin Julia Matt hervorging. Zu Buche schlugen allerdings dann auch die neuen Kostüme.

Zufrieden zeigte sich der musikalische Leiter Lukas Böhler mit den musikalischen Leistungen der vergangenen Saison, sowohl mit den Proben und den Auftritten. 18 Proben und 15 Auftritte waren zu verzeichnen. Der Probendurchschnitt mit 74 Prozent hatte sich zum Positiven gewendet und mit 83 Prozent stehen die Auftritte gut da. Sehr zufrieden zeigte sich Böhler mit der Fasnacht und betonte: "Wir sind zwar eine kleine Guggenmusik, doch jeder weiß, was er zu tun hat." In diesem Jahr werde man sich auf das Guggenmusiktreffen konzentrieren, bei dem man das 30-jährige Bestehen feiern wird. Lukas Böhler möchte dabei einige Stücke der ersten Stunde einstudieren und ehemalige Guggemusiker animieren, bei drei bis vier Stücken mitzuspielen.

Vorsitzender Dominik Isele freute sich über den Neuzugang von Marius Jehle und ehrte zahlreiche Musiker. Zehn Jahre dabei sind Nadine Hug und Christian Schweigler, seit 15 Jahre Patrick Matt und Iris Reuschel, seit 20 Jahren Ines Genswein und seit 25 Jahre Dirk Gantert und Julia Matt. Seit 30 Jahren spielen Thomas Böhler, Jürgen Bächle, Rolf Genswein, Manfred Brutschin und Andreas Maier in der Guggenmusik. Ortschaftsrat Christian Schweigler dankte für die Aktivitäten und lobte den Verein, der sich stark im Vereinsleben des Ortes engagiere und außerhalb ein Aushängeschild Beraus ist.

Der Verein

Das Beachvolleyball-Turnier findet am 30. Juni und 1. Juli statt, das Berauer Hofplatzfest steht am 14. Juli an und am 16. November wird das 30-Jährige gefeiert.

Die Guggenmusik "Güngelsuger" Berau hat 35 aktive Mitglieder und 27 Passivmitglieder. Musikalischer Leiter ist Lukas Böhler. Kontakt beim Präsidenten Dominik Isele, Telefon 0162/106 83 44.