von Ursula Ortlieb

Auf Initiative des befreundeten Fußballclubs aus der Partnerstadt St. Mars de Coutais (Machecoul) haben 36 Personen den weiten Weg nach Birkendorf angetreten, um die Freundschaft zwischen den beiden Fußballvereinen zu pflegen. Die Ankunft der französischen Sportler, ihrer Betreuer und einer kleinen Fangemeinde erfolgte mit Verspätung beim Clubheim des FC Birkendorf. Die Straßensperrung zwischen Grafenhausen und Birkendorf war der Grund, dass der Busfahrer den Weg mehrfach verfehlte.

Peter und Michael Blatter vom FCB begrüßten zusammen mit dem Vorsitzenden des Freundeskreises, Max Gromann, die französischen Freunde. Nach einer Ruhepause und Imbiss bei den Gastgeber-Familien gab es schon am Abend ein Länderspiel zwischen den Fußballern. Von der Tribüne aus feuerten die Zuschauer ihre Mannschaften an. Die Franzosen unterlagen in einem interessanten Spiel am Ende mit 2:3 Toren.

Die Fußballer aus St. Mars verbrachten drei schöne Tage bei den deutschen Freunden in Ühlingen-Birkendorf mit vollem und interessanten Programm. Die Freundschaft zwischen den Vereinen besteht schon über 30 Jahre. Nach dem Fußballspiel stellten sie sich zum Erinnerungsfoto auf. Die Franzosen im roten Trikot unterlagen 3:2. | Bild: Loïc Bouin

Ausflug an den Rheinfall mit Wanderung

Beim anschließenden Abendessen im Vereinsheim ließ man den Tag ausklingen. Ein abwechslungsreiches Programm führte am folgenden Tag mit dem Bus zum Rheinfall mit Wanderung und Picknick am Rheinufer. Auch eine Besichtigung des Schlosses Laufen begeisterte die Teilnehmer, und sie genossen nach der Rückkehr den Kameradschaftsabend im Clubheim.

Der Vorsitzende des FC Birkendorf, Oliver Eichkorn, erinnerte an die nun schon Jahrzehnte lange Freundschaft zwischen den beiden Sportvereinen, bei der alle drei Jahre ein Besuch mit obligatorischem Fußballspiel stattgefindet. Viele kennen sich schon seit 30 Jahren. Michael Blatter brachte ein großes Foto von den beiden Mannschaften aus dem Jahr 2000 beim Besuch in St. Mars. Damals waren die nun Erwachsenen noch Jugendfußballer.

Der FC Birkendorf freute sich über einen Glaspokal der Franzosen, der im Vereinsheim einen Platz gefunden hat und für die Franzosen gab es eine Schwarzwälder Kuckucksuhr und ein Handtuch für die Sportler mit dem Emblem des FC Birkendorf als Erinnerung. Der Freundeskreis lud am letzten Tag zu einem Bouleturnier beim Naturena-Badesee mit Bademöglichkeit ein. Im Jahr 2022 sind die Birkendorfer Fußballer zum Gegenbesuch in St. Mars eingeladen. Am Samstagabend ging es für die Gäste wieder nach Hause.