Ühlingen-Birkendorf Grünes Licht für Neubaugebiet "Südliche Bühlstraße" in Birkendorf

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan "Südliche Bühlstraße" als Satzung. Der Beginn der Erschließung ist voraussichtlich im April. Das Birkendorfer Neubaugebiet Südliche Bühlstraße steht schon seit Jahren auf der Warteliste. Bereits 2008 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet.

Ühlingen-Birkendorf – „Es ist einer der umfassendsten Bebauungspläne, die in den vergangenen Jahren beschlossen wurde“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert in jüngster Gemeinderatssitzung. Mit der Entscheidung des Gemeinderats den Bebauungsplan „Südliche Bühlstraße“ in Birkendorf als Satzung zu beschließen, ging ein langgehegter Wunsch der Birkendorfer in Erfüllung. Der Rathauschef hofft nun, dass mit den Bauarbeiten zur Erschließung im April begonnen werden kann.

Das Birkendorfer Neubaugebiet Südliche Bühlstraße steht schon seit Jahren auf der Warteliste. Bereits 2008 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet. Eine Planung wurde aufgestellt. Zwischenzeitlich gab es dann einen Wechsel des Planungsbüros. Die Planung wurde so gehalten, dass nach der Zielvorgabe der Gemeinde attraktive Bauplätze zu vernünftigen Preisen zu vermarkten sind.

Die Gemeinde hat die Grundstücke zum überwiegenden Teil bereits erworben, beziehungsweise durch entsprechende Optionen gesichert. Es ist beabsichtigt das Gebiet, nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens, in drei Abschnitten, am Bedarf orientiert, zu erschließen. In einem der Wohngebiete sind auch Mehrfamilienhäuser möglich. Das Neubaugebiet schließt sich südlich an die bestehende Bühlstraße an und soll durch zwei Zugänge von dieser Straße aus erreichbar sein. Ein Fußweg hin zur Schwarzwaldstraße soll ein weiterer Zugang sein, der direkt in die Ortsmitte führt. Das Baugebiet Südliche Bühlstraße umfasst nach der Planung 48 Bauplätze mit Größen zwischen 600 und 900 Quadratmetern. Noch nicht festgelegt ist die Abschnittsbildung bei der Erschließung.

Bei der Baugrunderkundung ergaben sich Böden mit starken Tonschichten, das Gebiet ist ein Feuchtgebiet. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Regenwasserbeseitigung gelegt. Am südlichen Rand des Baugebiets soll in Ost-West-Richtung ein Mulden-System errichtet werden, das das Wasser aufnimmt. Die Mulden sind begrünte Flächen.

Peter Egi von der Planungsgruppe Süd-West ging in der Gemeinderatssitzung auf die eingegangenen Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ein. Der Gemeinderat beschloss die Anregungen umzusetzen oder nicht zu berücksichtigen. Bei der Umsetzung des Baugebiets sind Eingriffe in die Natur nicht zu vermeiden. So der Verlust von Bäumen, Habitatverlust von Brutstrukturen verschiedener Vogelarten und der Verlust von Wiesenfläche für den dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Georg Kunz erläuterte die Kompensationsmaßnahmen, wie die Aufwertung einer Fettwiese für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Anbringen von Nistkästen.

Außerdem werden externe Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, wie beispielsweise eine Waldaufwertung. Unterm Strich wird das Neubaugebiet Südliche Bühlstraße ein kostenintensives Projekt werden. „Damit haben wir ein jahrelanges Projekt zum Abschluss gebracht“, konnte Bürgermeister Tobias Gantert abschließend in der Sitzung feststellen und Birkendorfs Ortsvorsteher Norbert Schwarz zeigte sich jetzt erleichtert, dass in Birkendorf bald gebaut werden kann.