vor 5 Stunden Claus Bingold Ühlingen-Birkendorf Großer Zunftabend in Berau: Männer geben beim Tanzen alles

Der großer Zunftabend in Berau sorgt vor allem bei Frauen für gute Laune. Acht Narrenvereine beteiligen sich am Männerbalett-Contest. Und am Ende machen die Nöggenschwieler Narren das Rennen.