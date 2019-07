von Werner Steinhart

„Mit Ortsvorsteherin Silvia Zeitz, Untermettingen und Ortsvorsteher Alexander Weiß, Berau verlassen zwei Persönlichkeiten die kommunalpolitische Bühne“, musste Bürgermeister Tobias Gantert bedauernd feststellen. Beide erhielten für ihren besonderen Einsatz die Ehrenmedaille der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf.

Für ihren außergewöhnlichen Einsatz für die Gemeinde zeichnete Bürgermeister Tobias Gantert (links) die ausscheidende Ortsvorsteherin Silvia Zeitz (Untermettingen) und den ausscheidende Ortsvorsteher Alexander Weiß (Berau) mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf aus. Beide verlassen auf eigenen Wunsch die kommunalpolitische Bühne. | Bild: Werner Steinhart

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden die beiden verabschiedet und besonders ausgezeichnet. Silvia Zeitz war die erste Frau an der Spitze des Ortsteils Untermettingen als Ortsvorsteherin. In seiner Laudatio betonte der Rathauschef: „Sie haben sich mit Herzblut für Untermettingen eingesetzt.“ Silvia Zeitz war es immer ein besonderes Anliegen, Bauland für Untermettingen bereitzustellen, eine nicht leichte Aufgabe.

Auch für die Jugend setzte sie sich ein mit dem Bau eines Mehrzweck- und Skaterplatzes. Mit Sorge sah sie die schwindende Infrastruktur im Ort und sie setzte sich für einen Dorfladen ein, was ihr letztendlich gelang. Sanierung von Rastplatz und Gestaltung des Friedhofs waren weitere Punkte auf ihrer Agenda. Silvia Zeitz übernahm auch das Amt der Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Steinatal. Sie war zehn Jahre Ortsvorsteherin und fünf Jahre Gemeinderätin.

Verleihung der Ehrenmedaille

Dem gebürtigen Berauer Alexander Weiß lag sein Heimatort besonders am Herzen. 20 Jahre setzte er sich kommunalpolitisch als Ortsvorsteher, als Gemeinderat oder Ortschaftsrat dafür ein. Alexander Weiß war geradlinig. „Wir haben oft kontrovers diskutiert, aber es ist immer um die Sache gegangen“, so Bürgermeister Tobias Gantert. Er erinnerte an die Sanierung der Falkensteinhalle, die Schaffung des großen Baugebiets „Falkenstein“, Straßensanierung im Rickenbach oder die Sanierung des Gemeindehauses am Wasserschloss, die Heimat der Berauer Vereine.

Die Vereine Beraus lagen Alexander Weiß besonders am Herzen und mit einem Hofplatzfest feierten sich im vergangenen Jahr die Vereine. Neben der Verleihung der Ehrenmedaille der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, erhielten die beiden scheidenden Kommunalpolitiker die Auszeichnung des Gemeindetages Baden-Württemberg, eine Stele und seitens der Gemeinde als Dank für jeden einen Hotelgutschein. Ein herzliches Dankeschön und ein langanhaltender Beifall begleitete die beiden Kommunalpolitiker. „Es lohnt sich Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu investieren, mitzugestalten“, mit diesen Worten ehrte Bürgermeister Tobias 21 langjährige Gemeinde- und Ortschaftsräte mit Ehrenurkunde und Ehrennadel des Gemeindetages.