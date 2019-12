von Paula Baumann

Drei Schulen mit drei verschiedenen Schulleitungen und oftmals unterschiedlichen Erwartungen und Rahmenbedingungen versorgte die beliebte Sekretärin in den vergangenen Jahren und alle waren immer sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. So ließen es sich die Schulen und die Gemeindeverwaltung auch nicht nehmen, die scheidende Sekretärin gebührend zu verabschieden. Die Schulkinder hatten Lieder einstudiert, Bilder gemalt und ihre Wünsche für die Zukunft auf Sterne geschrieben.

Die scheidende Schulsekretärin Beate Beck mit ihren vier „Chefs“ (von links): Rektor Michael Weeber (GS Berau), Rektorin Diane Leisinger (GS Untermettingen), Beate Beck, Rektorin Anja Plasa (GS Birkendorf), Bürgermeister Tobias Gantert. Bild: Paula Baumann

Rektor Weeber aus Berau bedankte sich im Namen der Kolleginnen und verglich ihre Tätigkeit mit der Arbeit eines Fotografen, da Beate Beck selbst Hobbyfotografin ist. Er schloss mit den Worten: „Wir wünschen Ihnen, dass sie, wie in der Fotografie, den Fokus immer auf die richtigen Dinge halten können, wie sie es auch bei Ihrer Arbeit auch getan haben.“ Bürgermeister Tobias Gantert bezeichnete die Anstellung Beate Becks als „Glücksgriff, Segen und große Arbeitsentlastung für die Rektorinnen und den Rektor der selbstständigen Grundschulen der Gemeinde“.

Beate Beck meistert Herausforderungen

Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit stand Beate Beck vor der Herausforderung, die Schulverwaltung von Karteikarten auf ein digitales System umzustellen und hat diese Aufgabe mit Bravour geleistet. Bei der Arbeit am Computer fand sie, wenn nötig, Unterstützung beim zuständigen Mann der Gemeinde, Ralf Zaremba. Insgesamt hatte Beate Beck zur Gemeindeverwaltung einen guten Draht und organisierte viele Dinge zwischen Schule und Rathaus auf dem Weg zu ihrem jeweiligen Arbeitsort. Mit Petra Guhl aus Brenden wurde auch schon eine Nachfolgerin gefunden und von Beate Beck in den vergangenen Wochen bereits in die Aufgaben eingeführt.

Großes Bedauern

Beate Beck bekankte sich für die Anerkennung, die ihrer Arbeit immer entgegengebracht wurde. Sie betonte, dass sie in den ganzen Jahren gerne zur Arbeit gegangen ist und sich in den Büros aller Schulen wohlgefühlt habe und so ihr der Abschied auch nicht leicht falle. Das Kollegium der Grundschule Birkendorf trug ein selbst verfasstes Gedicht vor und ließ nochmal spüren, wie sehr die Schulen bedauern, in Zukunft auf Beate Beck verzichten zu müssen. Ihre Entscheidung, mehr Zeit für die Familie zu haben, aber verstehen alle und wünschen ihr viel Glück für den kommenden Lebensabschnitt.