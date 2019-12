von Ursula Ortlieb

Anfang September trat Pater Christoph Eichkorn die Stelle als leitender Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal an. Er ist für rund 3700 Katholiken in den Pfarrgemeinden Grafenhausen, Birkendorf, Riedern a.W. und den Filialgemeinden Ühlingen und Untermettingen verantwortlich.

Eichkorn wurde 1989 zum Priester geweiht. Er gehört den Brüdern und Schwestern vom Gemeinsamen Leben in Maria Bronnen an, deren Priester in verschiedenen Pfarreien eingesetzt sind. In einem Fest-Gottesdienst wurde er durch Dekan Peter Berg aus Bad Säckingen in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst wurde gemeinsam mit Pater Richard aus Maria Bronnen und Pater Christoph zelebriert und von Lektoren der Seelsorgeeinheit gestaltet.

Der Kirchenchor Birkendorf und Sängerinnen aus Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf umrahmten die Messe musikalisch. Der Dekan wünschte dem Pfarrer an seinem neuen Wirkungsort Gottes Geist und Segen mit Menschen, die ihn annehmen und im Priestertum bestärken.

Nach dem Schlusssegen sprachen Aurelia Zolg als Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Bürgermeister Tobias Gantert für die politischen Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf und Birgit Schöler für die evangelische Kirchengemeinde in Vertretung der erkrankten Pastorin Ruth Reinhard Grußworte. Pater Eichkorn ist in Ühlingen-Birkendorf kein Unbekannter. Er ist in Krenkingen geboren und aufgewachsen. Er war schon für die Pfarreien der zu Ühlingen-Birkendorf gehörenden Ortsteile Berau und Brenden zuständig.

„Investitur“, so Aurelia Zolg „heißt Einsetzen in ein (geistliches) Amt. Dieses Amt umfasse drei große Aufgaben: Leiter (Verwaltungsaufgaben), Pfarrer und Priester (Spendung der Sakramente und Frohe Botschaft) und Seelsorge (dasein für den einzelnen Menschen und persönliche Zuwendung). Wir wünschen dir gutes Ankommen als unser Pfarrer für die Menschen im Oberen Schlüchttal“, so die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Bürgermeister Gantert betonte in seinem Grußwort für die beiden Gemeinden: „Wir haben die gleiche Zielgruppe und kennen uns schon länger aus der Zeit in Berau-Brenden. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit weiterhin bei gemeinsamen Aufgaben sehr gut funktionieren wird“, so der Bürgermeister.

Offen für die Ökumene

Birgit Schöler überbrachte gute Wünsche und sagte: „Viele Gottesdienste haben einen festen Platz im ökumenischen Miteinander. Menschen, die sich hier vor Ort engagieren geben der Kirche ein Gesicht. Das erlebe ich mit den katholischen Mitchristen immer wieder. Ich freue mich über die Zusage, dass Sie offen sind für die Ökumene und heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen.“ Pater Christoph bedankte sich für die netten Willkommensworte und für den festlichen Gottesdienst zu seiner Investitur. Im Anschluss lud der Pfarrgemeinderat in das Haus der Begegnung zu einem Umtrunk und Begegnungen mit dem neuen Pfarrer ein.