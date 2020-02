von Dorothée Kuhlmann

Es war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr, auf das die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Hochschwarzwald bei der Hauptversammlung zurückblickten. Neben einigen geselligen Aktivitäten wie Zäpfle-, Glühwein- oder Eulogius-Ritt standen Prüfungen zu Reit- und Fahrabzeichen sowie die Reiter- und Fahrralley auf dem Jahresprogramm des Vereins.

Reit- und Fahrralley ein voller Erfolg

Die Vorbereitungen für die Fahrprüfungen hatten bereits im Herbst 2018 begonnen. Nach einer intensiven und schönen Vorbereitungszeit nahmen alle Prüflinge ihre Urkunden entgegen. „Es war eine tolle Zeit“, resümierte die stellvertretende Vorsitzende Nicole Bölle.

Auch die Reit- und Fahrralley im Herbst war ein voller Erfolg. „Wir haben viel Zeit und Anstrengung in die Veranstaltung gesteckt“, berichtete Vorsitzende Irene Wagner. 33 Reiter- und Pferdepaare und neun Gespanne hatten an den Veranstaltungstagen Freude bei der Lösung der Aufgaben. Zeitgleich hatte am Sonntag noch die Friesenzuchtschau des Friesenzuchtverbandes auf dem Bellihof in Ebnet stattgefunden.

Sportlich erfolgreich unterwegs

Auch sportlich waren Mitglieder des Vereins erfolgreich unterwegs. Neben dem Ablegen verschiedener Abzeichen der reiterlichen Vereinigung, waren einige Vereinsmitglieder auch auf Turnieren erfolgreich unterwegs. Bei den Voltigierern gab es gute Turnierplatzierungen und Erfolge. Auch im Fahrsport glänzte man mit Können und kam siegreich nach Hause. „Es war sportlich insgesamt ein erfolgreiches Jahr“, meinte dann auch Sportwartin Elke Zanon. Für die Fahrer gestaltet sich die Kooperation mit dem Post Sport Verein in Ebnet sehr vorteilhaft. Der Sportplatz wird jetzt sowohl vom Sportverein, als auch vom Reitverein genutzt. „Die Kooperation ist für beide Seiten ein Gewinn“, erklärte die Vereinsvorsitzende. Die Jugendarbeit ist ein weiteres wichtiges Feld, auf dem der Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald aktiv ist. Neben Voltigiergruppen bietet der Verein auf dem Bellihof in Ebnet sommers ein Ferienprogramm an. Außerdem gibt es therapeutisches Reiten im Angebot des Vereins.

Verein zählt 188 Mitglieder

Getragen wird ein Verein durch seine Mitglieder. „188 Mitglieder, 109 Erwachsenen und 79 Kinder und Jugendliche gehören dem Verein an“, berichtete Schriftführerin Verena Maaß. Bei dieser Hauptversammlung stand für die anwesenden 40 Mitglieder die Abstimmung über Satzungsänderungen und anschließend über einen neuen Vorstand an. Die Satzung wurde dahingehend geändert, dass die Vorstände nur noch für zwei Jahre gewählt werden und jeweils Teilvorstandswahlen stattfinden. Der gesamte Vorstand des Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald wurde in diesem Jahr gewählt.

Vorsitzende stellt Amt nach 15 Jahren zur Verfügung

Allerdings ein Teil nur für ein Jahr, um in den Rhythmus der jährlichen Teilvorstandswahlen zu kommen. Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit und zwölf Jahren als Vereinsvorsitzende stand Irene Wagner für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Auch Kassiererin Silke Drüe stellte nach acht Jahren ihr Amt zur Verfügung ebenso wie Beisitzerin Sarah Kuske.

Der Vereinsvorstand – für ein Jahr: Vorsitzender Gerd Isenberg, Schriftführerin Verena Maaß, Sportwartin Elke Zanon, Beisitzer Holger Maaß, Christine Ebner und Irene Wagner: für zwei Jahre; stellvertretende Vorsitzende Nicole Bölle, Kassiererin Tanja Isele, Beisitzer Sarah Isele, Anja Strittmatter und Claudia Indlekofer.