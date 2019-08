von Werner Steinhart

Zur alljährlichen dreitägigen Ausfahrt trafen sich die Biker des MC Berau bei herrlichem Sommerwetter, vollgetankt und mit Vignette. 14 Bikes waren am Start in Berau und dann ging‘s durch die Schweiz nach Österreich und über Galtür, Landeck und Imst war das Ziel Sölden in Tirol bald erreicht. Der nächste Tag konnte individuell gestaltet werden: es konnte ein Motorradmuseum besucht werden, einige fuhren mit der Seilbahn auf die Berge und gingen wandern und die ganz „angefressenen“ Biker befuhren einige Alpenpässe. Das Gesellige kam an den beiden Abenden nicht zu kurz bei bester Verpflegung und mit Witz und Humor. Bald musste wieder die Heimfahrt angetreten werden und die Biker verließen das schöne Ötztal und gelangten unfallfrei nach Berau, wo im Gasthof „Rössle“ die Biker das Wochenende nochmals Revue passieren ließen und denen gedankt wurde, die die Ausfahrt geplant und organisiert hatten.