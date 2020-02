von Wilfried Dieckmann

„Es ist schön, in einem schicken Restaurant und tollen Gesprächen mit den Tischnachbarn fürstlich bedient zu werden“, meinte eine Seniorin, die am Mittagstisch im Restaurant „Sonnenhof“ teilnahm. In Birkendorf beteiligen sich an der von Sonny Buchmüller und Brunhilde Eichkorn ins Leben gerufene Aktion Mittagstisch seit einem Jahr fünf Gastronomen. Auch in Grafenhausen ist diese Idee auf gute Resonanz gestoßen, hier sind es sechs Restaurants, die sogar zweimal im Monat ein Tellergericht mit Suppe oder Salat zu einem günstigen Preis anbieten.

„Gemeinsam essen, ist schöner als alleine“. Genau dies waren die Beweggründe von Sonny Buchmüller und Brunhilde Eichkorn, für ältere Mitbürger in Birkendorf einmal im Monat einen gemeinsamen Mittagstisch ins Leben zu rufen. „Unsere Gastronomen machen alle mit und sind bereit, einmal im Monat ein Tellergericht inklusive Salat oder Suppe für zehn Euro anzubieten“, informierte Sonny Buchmüller vom Seniorenteam Birkendorf. An der Aktion beteiligen sich die Restaurants und Gasthäuser „Hirschen“, „Post“, „Sonnenhof“, „Waldesruh“ und „Waldschenke“. Und die Termine, für die sich die Teilnehmer zwei Tage vor dem Essen anmelden müssen, werden gut angenommen. Zwischen 40 und 50 Personen bei jedem Mittagstisch sprechen eine deutliche Sprache. Auch wer abgeholt werden möchte, kann sich bei dem aktiven Seniorenteam melden.

Wer hatte denn die ursprüngliche Idee, diese Aktion ins Leben zu rufen? Die Idee stammt aus Berau. In dem Ortsteil auf dem Brendener Berg findet das gemeinsame Essen bereits seit drei Jahren im Gasthaus „Schwanen“ statt. „Können wir das nicht auch in Birkendorf organisieren?“, fragten sich Sonny Buchmüller und Brunhilde Eichkorn. Gesagt, getan: Beide gingen auf Tour, haben in den Restaurants gegessen und dabei die Idee vorgestellt. „Viel Überzeugungsarbeit war nicht nötig, alle haben mitgemacht“, freute sich das Seniorenteam unisono.

Keine Armenspeisung

Es handelt sich bei der Aktion nicht um eine „Armenspeisung“, es wird auch kein Buffet präsentiert, an dem die älteren Herrschaften Schlange stehen müssen. Nein, hier werden Senioren von geschultem Personal bedient. An den Tischen wird in netter Runde Gemeinschaft gepflegt und gelebt.

Warum beteiligen sich Gastronomen an der Aktion?

Hotelier Ulrich Blatter: „Auf dem Land brauchen wir uns gegenseitig, hier werden noch Dinge gepflegt, die es in der Stadt weniger gibt. Hier kennt noch jeder jeden, hier grüßt man sich.“ Da sei es auch selbstverständlich, dass Initiativen, die dem gesellschaftlichen und geselligen Austausch dienen, unterstützt werden. „Wie viele Menschen allein zu Hause essen, habe ich in den zehn Jahren genügend erlebt, als wir noch mobiles Essen auf Rädern angeboten haben“, hob Blatter hervor und freute sich, dass mehr als 50 Personen der Einladung zum „gemeinsamen Mittagessen“ gefolgt sind.

Idee kommt auch in Grafenhausen an

In einem Gespräch überzeugte das Seniorenteam aus Birkendorf auch Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer von der Idee. Somit wird auch in Grafenhausen von den Gastronomen im Gasthaus „Breitehof“, „Schwarzwälder Speckhuisli“, Landhotel „Haringer Hof“, Restaurant „Dorfstüble“, Hotel „Tannenmühle“ und im Gasthaus „Hirschen“ jeweils ein seniorengerechter Mittagstisch nach dem Birkendorfer Modell angeboten. Organisiert und koordiniert wird diese Aktion von Mitarbeiterinnen im Rathaus, die die vorherigen Anmeldungen entgegennehmen.