Ühlingen-Birkendorf Gemeinde investiert Millionen in Neubaugebiet und Breitbandversorgung

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf hat Aufträge in Höhe von annähernd 2,3 Millionen Euro vergeben. 1 422 764 Euro werden in die Erschließung des Birkendorfer Neubaugebiets investiert, 860 011 Euro fließen in den Breitbandausbau in Ober- und Untermettingen.

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Geld in die Hand nahm der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf in seiner Sitzung am Montagabend. Er vergab Aufträge in Höhe von annähernd 2,3 Millionen Euro. Ganz vorne stehen die Straßen- und Tiefbauarbeiten für das Neubaugebiet "Südliche Bühlstraße" in Birkendorf. Das Birkendorfer Neubaugebiet steht schon seit Jahren auf der Warteliste und mit dem Baubeginn geht ein langgehegter Wunsch der Birkendorfer in Erfüllung. Die Erschließungsmaßnahmen für den ersten Bauabschnitt wurden ausgeschrieben und die Angebote vom Planungsbüro Ernst Kaiser aus Waldshut-Tiengen geprüft. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Firma Stalle, Mettenberg, zu einer Angebotssumme von 1 422 764 Euro. Die Vergabesumme liegt vier Prozent über der Kostenberechnung. Für den ersten Bauabschnitt sind im Haushalt 1 614 545 Euro eingestellt.

Die Breitbandversorgung in Ober- und Untermettingen schreitet voran. Derzeit werden die Arbeiten des ersten Bauabschnitts im Bereich Obermettingen ausgeführt. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Verbindung von Obermettingen über die Stockenmühle zu den Stockenhöfen sowie die Verbindung nach Untermettingen. Der dritte Bauabschnitt umfasst den innerörtlichen Bereich Untermettingens um Kirche und Gasthaus Hirschen. Der Gemeinderat vergab die Ausführung an die Firma Klefenz, Tiengen, Bauabschnitt zwei (365 695 Euro) und Bauabschnitt drei (494 315 Euro), insgesamt 860 011 Euro. Die Firma Klefenz führt derzeit die Arbeiten im ersten Bauabschnitt im Bereich Obermettingen aus.

Vergleichsweise gering war dann die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für die Außenanlage des Gemeindehauses Hürrlingen. Der Gemeinderat vergab an die Firma Woll aus Bonndorf zu einem Angebotspreis von 15 798 Euro. Im Haushalt ist ein Haushaltsrest von 2017 mit 19 800 Euro veranschlagt, davon sind 1800 Euro für die Wiederherrichtung des Brunnens vorgesehen.

Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gab Bürgermeister Tobias Gantert die Vergabe der Holzerntemaßnahmen im Gemeindewald bekannt. Da die Gemeinde selbst keine eigenen Waldarbeiter mehr beschäftig, wurden die Holzerntearbeiten in vier Lose aufgeteilt, zwei Lose gingen an die Firma Markus Weiler, Ühlingen und zwei Lose an die Firma Stotz in Bonndorf.