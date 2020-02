von Wilfried Dieckmann

Grafenhausen wurde ins Landessanierungsprogramm aufgenommen, was Bürgermeister Christian Behringer als „bedeutenden Schritt für die Gemeinde“ bezeichnete. Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung einstimmig die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Ortsmitte. Projektleiterin Jasmin Rapphold von der „Steg Stadtentwicklung GmbH“ stellte die Zusammenfassung der vorbereitenden Untersuchungen vor.

Drei bis vier Millionen Euro Investitionen

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte Grafenhausen“, in das die Kommune im dritten Anlauf im März 2019 aufgenommen wurde, sollen in den nächsten Jahren zwischen drei und vier Millionen Euro investiert werden. Diese werden nach Angaben der Planerin bezuschusst. Sobald die Gelder abgerufen wurden, können neue Mittel beantragt werden. Das Verfahren wird sich vermutlich über einen Zeitraum von nahezu zwölf Jahren erstrecken. Immerhin handelt es sich um zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 3,39 Millionen Euro.

Grafenhausen/Kreis Waldshut Der Wolf aus Grafenhausen ist eindeutig identifiziert: Der Rüde stammt aus einem Rudel in Niedersachsen Das könnte Sie auch interessieren

Zur Finanzierung des Gesamtvolumens werden in den nächsten zehn Jahren mindestens 2,03 Millionen Euro von Bund und Land (rund 60 Prozent) in die Gemeinde Grafenhausen fließen. Die Kommune muss gemäß den angenommenen Zahlen rund 1,35 Millionen Euro (40 Prozent) aus eigenen Mitteln aufbringen. Sollten sich in der langen Zeit weitere Maßnahmen ergeben, dann kann nach Angaben von Jasmin Rapphold auch noch eine Aufstockung der Fördermittel beantragt werden. Von dem Kuchen können sich nicht nur die Kommune, sondern auch alle Eigentümer der im Sanierungsgebiet liegenden Grundstücke und Gebäude ein gehöriges Stück abschneiden.

Gebäudeerhalt hat Priorität

„Gebäudeerhalt ist oberstes Sanierungsziel“, hob Jasmin Rapphold bei der Zusammenfassung der vorbereitenden Untersuchungen hervor. Dabei wurde ein Augenmerk auf städtebauliche Missstände und die damit verbundene Notwendigkeit für eine Sanierung gelegt. Festgestellt wurde nach den Worten der Projektplanerin, dass Handlungsbedarf besteht.

Grafenhausen Emsig: Die Galgenvögel feilen am Zunftabend und an der Fasnet-Zitig Das könnte Sie auch interessieren

Das Sanierungsgebiet umfasst im Wesentlichen den historischen Ortskern um die Schaffhauser Straße sowie die Straßen Kirchsteig und An der Steige. Im nördlichen Bereich wurde das Friedhofsgrundstück mit in das Sanierungsgebiet aufgenommen. Unter anderem nannte die Planerin fehlende Querungshilfen oder die Tatsache, dass in Sachen Einzelhandel Vollsortimenter nicht ausreichend angebunden sind. Auch seien Mängel insbesondere im Fassadenbereich bei vielen von Leerstand geprägten Gebäuden vorhanden.

Letzte Sanierungen liegen schon länger zurück

Maßnahmen im Rahmen der Sanierungskonzeption haben das Ziel, die bestehende städtebauliche Struktur der Gemeinde zu bewahren und zu verbessern. Zur Deckung des Wohnraumbedarfs sei die Nutzung der vorhandenen Umnutzungspotenziale von großer Bedeutung.

Hier nannte Jasmin Rapphold insbesondere die zahlreichen, leerstehenden innerörtlichen Wirtschaftsgebäude, die als Wohngebäude umgenutzt werden könnten. 69 Prozent der Gebäude im Untersuchungsgebiet wurden vor 1950 erbaut. Bei 44 Prozent der Gebäude liegt die letzte größere Sanierungsmaßnahme mehr als 20 Jahre zurück.

Weiterhin wurde festgestellt, dass in 26 Prozent der Fälle die Fassaden der Gebäude unzureichend oder gar nicht isoliert sind. Somit sei eine energetische Sanierungsnotwendigkeit hinsichtlich des Gebäudebestandes belegt. Wichtig sei es auch, die wohnortnahe Grundversorgung zu erhalten.

Die vorbereitenden Untersuchungen gemäß der Planungsvorgabe sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Hierfür wurden Befragungen durchgeführt, die ausschließlich zum Zweck der Untersuchungen verwendet wurden.