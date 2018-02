Ühlingen-Birkendorf Garde-Tanz zum Geburtstag der Narrenzunft: Die Wilderer feiern mit Buntem Abend Jubiläum

"Die Wilderer" feiern mit Buntem Abend ihr 50-jähriges Bestehen. Die Sketche und Gesangs- sowie Tanznummern sorgen für gute Stimmung.

Untermettingen – Der Bunte Abend der Narrenzunft „Die Wilderer“ lockte mehr als 300 Besucher in die Steinatalhalle. Bei ausgelassener Stimmung feierte man gleichzeitig das 50-jährige Bestehen der Narrenzunft.

Insgesamt wartete ein breit gefächertes Programm auf die närrischen Gäste. Mit viel Liebe ins Detail wurden mehrere Sketche, akrobatische Tanzeinlagen und musikalische Ständchen vorgebracht, die das Leben und Wirken der „Wilderer“ in den vergangenen 50 Jahre Revue passieren ließ. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Zunft, Fabian Brogle, bezauberte die große Garde mit einem Tanz zu irischer Volksmusik. In seiner Büttenrede grübelte Konrad Sieber über das Weltgeschehen in und um Untermettingen, während die „Schrillen Steinaperlen“ in ihrer Gesangseinlage ihre eigene Version des berühmten Musicals Chicago auf die Bühne brachten.

Moderiert wurde der Abend von Hannes Baumgartner und Jürgen Bächle, die sich nach 20 gemeinsamen Jahren in die Moderatoren-Rente verabschiedeten. Mit lustigen Anekdoten und Darstellungen erzählten diese ihre ganz eigene Geschichte aus dem Dorfleben und zogen die Zuschauer damit so in ihren Bann, dass dem Bühnenumbau keine Beachtung mehr geschenkt wurde. Herzlich gelacht wurde bei dem Sketch von Hannes und der Bürgermeister, gespielt von Matthias Bröcheler und Christian Gisy.

Der Silvester-Kracher „Dinner for One“, wurde von Robert Böhler und Markus Gisy aufgeführt und bekam eine sehr deutsche Note. So erlebte die alte Lady ihren Geburtstag nicht mit Sir Toby oder Sir Henry, sondern mit Dirk Bach und Rainer Calmund. Für viele Lacher sorgte auch die Darstellung von Ralf Jehle als „Blumen Mann“, der sang: „Blüten, Knollen, Triebe, das isses was ich liebe!“

Bei den Tanzeinlagen des Männerballetts, der kleinen und großen Garde, verlangte das Publikum jeweils eine Zugabe, die gerne erfüllt wurde. Hilfe bekam der Narrenverein durch den Musikverein, der die Bewirtung übernahm und dem Duo „Fun Music“, das den Abend musikalisch untermalte. Narrenfans können sich schon auf den 16. und 17. November freuen. An diesem Wochenende wird die Narrenzunft nochmals ein Jubiläums-Wochenende organisieren.