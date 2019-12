von Wilfried Dieckmann

Der Gemeinderat hatte in der öffentlichen Ratssitzung Ende Oktober über die Erstellung eines Notfallplans sowie über ein Versorgungskonzept bei Stromausfällen beraten. Bereits im Haushaltsplan 2019 wurden für die Beschaffung eines Notstromaggregates 25.000 Euro eingestellt. In der jüngsten Sitzung hat das Gremium die Anschaffung gemäß dem Angebot der Firma Elektro-Rüde aus Ühlingen in Höhe von 22.500 Euro beschlossen.

Platz für 120 Personen

Wie Bürgermeister Christian Behringer informierte, würde die Schwarzwaldhalle im Falle eines längeren Stromausfalls als Notunterkunft für die Bevölkerung dienen. Gemäß den Berechnungen der Experten könnten hier bis zu 120 Personen untergebracht werden.

Um dieses Notquartier handlungsfähig zu halten, müsse eine Stromversorgung durch ein mobiles Notstromaggregat sichergestellt werden. Mit diesem Netzersatz könnte im Notfall nicht nur die Halle, sondern auch die Übergabestation der Nahwärmeversorgung mit dem nötigen Strom versorgt werden. Im Haushalt 2019 wurden 25.000 Euro eingestellt.

Vom Elektrobetrieb Rüde, der nach den Worten des Bürgermeisters sämtliche Elektroinstallationen in der Schwarzwaldhalle, dem Schwarzwaldhaus der Sinne, dem Hallenbad und ganz aktuell auch die Arbeiten beim Umbau des Hallenfoyers durchgeführt habe, wurde Ende November ein Angebot zur Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates abgegeben – das Gebot liegt laut Verwaltung bei 22.500 Euro.

Der Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend der Anschaffung einstimmig zu. Es handelt sich dabei um einen ersten Schritt. Im nächsten Jahr soll über die Anschaffung eines weiteren Notstromgerätes für die Nahwärmeversorgung entschieden werden. Gemeinderat Clemens Rosa plädierte für den Abschluss eines Wartungsvertrages, damit das Gerät auch im Notfall voll einsatzfähig wäre. Dieser Vorschlag wurde von der Verwaltung mit aufgenommen.