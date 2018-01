Ühlingen-Birkendorf Freude über Beförderungen bei der Feuerwehr Ühlingen

Die Feuerwehrabteilung Ühlingen blickt auf 17 Einsätze und 16 Proben zurück. Der Gesamtkommandant Oliver Kraus lobt die Ühlinger Wehr.

Ühlingen (sbw) Die Feuerwehrabteilung Ühlingen ist eine gut aufgestellte, ausgebildete und ausgebildete Wehr, die zuversichtlich in die Zukunft blickt. Zahlreiche professionell gemeisterte Einsätze lassen Rückschlüsse auf eine intensive Probenarbeit zu. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder bildeten sich auf Kreisebene weiter. Insgesamt wurden 16 Abteilungsproben durchgeführt sowie eine gemeinsame Herbstabschlussprobe mit Birkendorf und dem DRK Schlüchttal. Die Beteiligung an den Proben bezeichnete Abteilungskommandant Michael Gampp in der Hauptversammlung als gut. Keine Probe gefehlt hatten Bernhard Duttlinger und Franz Thoma.

35 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen, darunter zehn Einsatzfahrer, 14 Maschinisten, 13 ausgebildete Atemschutzträger, vier Zugführer, zwei Gruppenführer, sechs Truppführer und sieben Ehrenmitglieder sind für die Feuerwehrabteilung Ühlingen mit ihrem Kommandanten Michael Gampp eine gute Basis für eine schlagkräftige Wehr. Die Ühlinger Wehr war im vergangenen Jahr an 17 der insgesamt 29 Einsätze der Gesamtwehr beteiligt, darunter waren acht technische Hilfeleistungen und neun Brände verschiedener Größenordnungen. Den Vorschülern des Kindergartens als auch den Grundschülern der vierten Klasse wurde bei einem Besuch des Feuerwehrgerätehauses die Arbeit der FFW vorgestellt. Verkehrsregelungen bei kirchlichen und weltlichen Festen gehören ebenso dazu wie die Pflege des Rastplatzes bei der Donnerberghütte. Hier lädt die FFW Ühlingen im Sommer zu einem Grillfest die Bevölkerung ein. Ebenso wurden sechs Altpapiersammlungen durchgeführt, diese wird es auch 2018 wieder geben. Besichtigt wurden die Aluminium-Werke Wutöschingen und die Firma Holzbau Kaiser in Bernau. Michael Gampp bedankte sich bei allen Feuerwehrangehörigen für die stetige Einsatzbereitschaft, die Probenarbeit und die Unterstützung.

Michael Gampp versäumte es nicht, an den ehemaligen Abteilungskommandanten Alfons Buchmüller zu gedenken, der am 22. Juni 2017 im Alter von 50 Jahren verstarb. Alfons Buchmüller hatte sich über 30 Jahre für die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf eingesetzt, zuletzt als stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr.

In kleinem Rahmen erinnerte sich die Ühlinger Wehr im Vorjahr an ihre Gründung vor 70 Jahren, als am 6. September 1947 die Feuerwehr Ühlingen mit einer Mannschaftsstärke von 53 Mann gegründet wurde. Als Erinnerung an das Jubiläumsjahr schuf Matthias Gantert einen Bildkalender, der erworben werden kann.

Stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Frech konnte die Feuerwehrmänner Gerhard Albicker, Klaus Gisy, Wolfgang Duttlinger und Klaus Müller in den nächst höheren Dienstgrad befördern. Des weiteren traten der Wehr neu bei: Saphira Krone, Tobias Blattert, Martin Güntert und Simon Güntert. Gesamtkommandant Oliver Kraus lobte die Ühlinger Wehr.