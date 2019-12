von Werner Steinhart

Mit erfrischenden Darbietungen und unbeschwerter Fröhlichkeit erfreuten die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth Berau-Brenden die Senioren im Gasthof „Rössle“ in Berau. Seit Jahrzehnten laden das Seniorenwerk des Brendener Bergs die älteren Mitbürger aus Berau, Brenden, Staufen und Bulgenbach zu einer besinnlichen Adventsfeier nach Berau ein.

Über den guten Besuch freuten sich die Vorsitzende des Seniorenwerks Roswitha Strittmatter und ihr Team besonders. Roswitha Strittmatter dankte dem Vorstandsteam für seinen Einsatz das ganze Jahr über. Dank galt auch den Erzieherinnen und den Kindern als auch der Flötengruppe für die Gestaltung des Adventsnachmittags. Waltraud Melcher vom Vorstandsteam gab auch einen Dank weiter an die Landfrauen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

Das Seniorenwerk konnte wieder auf ein aktives Jahr zurückblicken. Es lädt jeden Monat zu Vorträgen, Spielenachmittagen und geselligen Treffs ein. Auch sind die Senioren des Brendener Bergs immer dabei, wenn die Seelsorgeeinheit Maria Bronnen alle Senioren zu einem gemeinsamen Treff einlädt, wie in diesem Jahr zu einem Grillfest nach Waldkirch und nach Gurtweil.

Allmonatlich lädt das Seniorenwerk zu einem gemeinsamen Mittagstisch in den „Schwanen“ ein und dies schon seit drei Jahren. „Der Mittagstisch wird sehr gut angenommen“, freut sich Roswitha Strittmatter. Auch für das kommende Jahr stehen viele Veranstaltungen an, wie auch der gemeinsame Nachmittag für die Senioren der Gesamtgemeinde, diesmal in Brenden und als nächstes die Seniorenfasnacht im Schwanen.

Besinnlich und eindrucksvoll waren die Beiträge an diesem Adventsnachmittag. Daneben wurden bekannte Advents- und Weihnachtslieder gemeinsam gesungen, unterstützt von Andrea Rönnau mit dem Akkordeon. Auf die Darbietungen des Kindergartens hatten die Senioren an diesem Nachmittag gewartet. Auch die Kleinen hatten Lieder und Tänze mitgebracht.

Die Flötengruppe unter Leitung von Eva-Maria Maier-Isele begeisterte ebenso. Alle Kinder erhielten für ihre musikalischen und heiteren Beiträge viel Beifall. Und mangels Schnee überreichten die Kinder allen Anwesenden eine selbst gebastelte Schneeflocke.