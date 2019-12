von sk

In der Staatsbrauerei Rothaus wurden in einer feierlichen Runde eine Mitarbeiterin und fünf Mitarbeiter für jeweils 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Roland Walter startete seine Karriere im April 1994 als Maschinenbaumeister in der Schlosserei. Über die Jahre arbeitete er sich ambitioniert nach oben und leitet mittlerweile die Leitung der Schlosserwerkstatt. Alleinvorstand Christian Rasch weiß: „Roland Walter trägt eine der Schlüsselpositionen im technischen Bereich. Wir kennen ihn als Problemlöser. Er ist jederzeit einsatzbereit, auch bei Notfällen am Wochenende. Er hat sich eine große fachliche Kompetenz angeeignet.“

Auch Andreas Böhler begann seine Karriere bei Rothaus in der Schlosserei. Zunächst war er dort als Betriebsschlosser tätig. Nach einem Klärwärterkurs wurde sein bereichsübergreifendes Interesse entfacht, so dass er sich sehr schnell viel Fachwissen aneignete. In der Folge wurde er 1997 zum Klärmeister der Brauereieigenen Kläranlage ernannt. Seit 2010 ist er zudem Gewässerschutzbeauftragter. Christian Rasch ergänzte: „Er führt sein Team in der Kläranlage als Vorbild an. Er ist ein geborener Tüftler und arbeitet ständig an Lösungen für auftretende Probleme.“

Viele Jahre hat auch Lioba Selb in Rothaus erlebt. Sie ist als Raumpflegerin tätig, kennt Rothaus in- und auswendig und leistet hervorragende Arbeit. Thomas Reich hat 1994 die Ausbildung bei Rothaus als Brauer und Mälzer durchlaufen. Mittlerweile hat er sich durch sein ausgezeichnetes technisches Verständnis zum Maschinenführer in der Flaschenabfüllung hochgearbeitet. Neben der Arbeit hat er zudem ein Fernstudium mit Abschluss Bachelor BWL absolviert. Auch in Rothaus selbst ist er weder aus dem Brauerchor, der Betriebssportgruppe Fußball oder der Werkfeuerwehr wegzudenken. Hier hat er mittlerweile den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann erreicht und kann auf 22 Jahre in der Werkfeuerwehr blicken.

„Bert Frenzel ist der lebende Beweis, dass man in Rothaus auch als Bierfahrer bis zur Rente arbeiten kann, “ so Christian Rasch mit Freude. Er arbeite nun seit 25 Jahren vorbildlich. Auch Harald Riesterer startete 1994 als Kraftfahrer. Später wechselte er in die Warenannahme. Er hat eine wichtige Rolle bei der Haustrunkausgabe und war viele Jahre im Betriebsrat.