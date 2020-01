von Wilfried Dieckmann

Nach dem Abschiedskonzert von Georg Seidler nach jahrzehntelanger Dirigententätigkeit beim Musikverein Grafenhausen gab es gleich zu Jahresbeginn einen weiteren Besucheransturm in der Schwarzwaldhalle. Auch beim traditionellen Neujahrstheater des Sportvereins platzte die Halle schier aus den Nähten. Und kein Besucher wurde von der Feuerwehrsatire „Der Grillclub mit dem roten Auto“ enttäuscht – es gab nur strahlend lachende Gesichter und für die Akteure tosenden Beifall.

Ansturm beim Neujahrstheater

„So einen Ansturm hat es beim Neujahrstheater noch nicht gegeben“, betonte der Vorsitzende Daniel Stritt in seinen Begrüßungsworten. „Der Grillclub mit dem roten Auto“, so der Titel des diesjährigen Vierakters, bei dem eine Ortsfeuerwehr im Mittelpunkt stand. „Es handelt sich aber nicht um die Wehr in Grafenhausen“, hob der Vorsitzende hervor, obwohl alle Requisiten von der heimischen Wehr zur Verfügung gestellt wurden. Worum ging es: Die freiwillige Ortsfeuerwehr war nach dem Tod ihres Kommandanten auf nur noch drei Aktive geschrumpft.

Ein Kühlschrank ohne Bier? Das geht gar nicht, findet die Feuerwehr. | Bild: Wilfried Dieckmann

Eine Tatsache, die von Oberlöschmeister Knut Knollenknacker (Martin Kech), dem Grill- und Getränkewart Harry Pichler (Marius Gut) sowie dem Anwärter Bastian Müller (Timo Morath) recht entspannt hingenommen wurde. „Scheißegal“, so die Haltung der Männer, die jedoch außer Bier trinken und Grillen wehrtechnisch nichts zu Stande brachten. Erst als Kreisbrandmeister Alfons Schaaf (Felix Hösl) dem Lotterleben ein Ende bereitete, wurde es für die Männer richtig ernst. Ausgerechnet eine Frau, nämlich Ina Specker (Julia Metzler), wurde ihnen als neue Kommandantin vor die Nase gesetzt. Ein Kulturschock für die drei Aktiven. Bisher waren mit Helga Knollenknacker (Elena Seidler) und Grete Knalldall (Corina Metzler) zwar schon Frauen bei der Wehr tätig, aber natürlich nicht in Führungspositionen, sondern nur als Putzfrauen. Übrigens hatte Ann Stritt auch bei ihrem zweiten Einsatz als Regisseurin bei der Besetzung der Rollen ein gutes Händchen bewiesen. Die verschiedenen Charaktere der einzelnen Laien-Schauspieler griffen nämlich wie ein fein getuntes Uhrwerk ineinander.

Die Darsteller Martin Kech, Marius Gut, Timo Morath, Felix Hösl, Julia Metzler, Elena Seidler, Corina Metzler. Regisseurin war zum zweiten Mal Ann Stritt

Angesichts dieser revolutionären Veränderungen wurde es auf der Bühne richtig turbulent. Kommandantin Ina Specker, Vegetarierin, die auch Alkohol in jeder Form verabscheute, griff konsequent durch. Der immer gut mit Bier gefüllte Kühlschrank wurde mit gesunden Säften und Mineralwasser neu bestückt, auch das Grillen gehörte der Vergangenheit an.

Erfindungsreichtum gefragt

Was aber ist ein Feuerwehrmann ohne richtiges Löschwasser aus heimischer Brauerei? Erfindungsreichtum war also gefragt. Cola mit Hochprozentigem gemischt, Bierflaschen in leeren Milchtüten getarnt. Für die Kommandantin wurde wegen der Linie zusätzlich Cola Light angeboten.

Zur falschen Colaflasche hat Kommandantin Ina Specker gegriffen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Dann gingen zwei Einsätze voll in die Hose. Nachdem sich die Kommandantin doch an der gemischten Cola ergötzte und volltrunken nicht beim Brand anwesend war, griff der Kreisbrandmeister durch. Die Abteilung wurde aufgelöst, das Gerätehaus verkauft. Zum Glück an den Landwirt des Ortes, der sich nicht nur die Schläuche der Wehr zum Bewässern ausgeliehen hatte, sondern auch noch das rote Fahrzeug auf dem Feld einsetzte. Aus Dankbarkeit überließ er den Männern der aufgelösten Abteilung das Gebäude als Grillhütte. Ende gut, alles gut, das Publikum war aus dem Häuschen und sparte nicht mit Applaus.