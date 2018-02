Ühlingen-Birkendorf Feuerwehrabteilung Riedern-Hürrlingen erhält neues Löschfahrzeug

In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Gemeinderat die Anschaffung eines Fahrzeugs vom Typ TSF-W für rund 165 000 Euro.

Der Gemeinderat vergab in öffentlicher Sitzung am Montagabend in Ühlingen den Beschaffungsauftrag für ein nagelneues Feuerwehrlöschfahrzeug, das in gut einem Jahr von der Abteilung Riedern-Hürrlingen übernommen werden soll. Mit Applaus bedankten sich die zahlreichen in der Sitzung anwesenden Feuerwehrmitglieder der Abteilung bei den Gemeinderäten für den einstimmigen Beschluss.

Die Freude in Riedern und Hürrlingen ist groß: Das derzeit noch stationierte Tragspritzenkraftfahrzeug (TSF), Baujahr 1987, soll durch ein wasserführendes Fahrzeug vom Typ TSF-W ersetzt werden. Bürgermeister Tobias Gantert ließ die Entwicklungsgeschichte bis hin zur Auftragsvergabe Revue passieren. Der Bedarf wurde durch einen mit externer Unterstützung erstellten Brandschutzbedarfsplan untermauert und vom Gemeinderat im Dezember 2013 vom Ratsgremium bestätigt und beschlossen. Im Februar 2017 wurden in Absprache mit Kreisbrandmeister Thomas Santl Fachfördermittel des Landes Baden-Württemberg beantragt. Rund vier Monate später kam der Zuschussbescheid in Höhe von 38 650 Euro, ergänzend zu dieser Finanzspritze wurde im Januar 2018 eine weitere Investitionsunterstützung aus dem Ausgleichsstock, über die voraussichtlich im Juli entschieden wird, beantragt. Mit dem Ergebnis der Ausschreibung zeigten sich die Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung nicht zufrieden. So wurden für die Gewerke Fahrgestell und Aufbau jeweils nur ein Angebot abgegeben. Lediglich für das ausgeschriebene Los "Beladung" gingen drei Angebote ein. "Für uns waren es keine alltäglichen Gewerke", mit diesen Worten hob Bürgermeister Tobias Gantert die Komplexität des Ausschreibungsverfahrens hervor. Nach den Worten von Ortsbaumeister Jürgen Gamp sei der Markt in diesem Bereich insgesamt ausgelastet. Die angebotenen Preise müssen demnach als marktüblich angesehen werden, obwohl die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen wurden: Ausgegangen wurde im Rahmen der Finanzplanung von 145 000 Euro. Die Submission aber ergab Gesamtkosten von 165 363 Euro. Der Rathauschef räumte aber ein, dass der ursprünglich geschätzte Betrag auf Richtpreisangebote sowie auf Erfahrungswerte aus Beschaffungen umliegender Gemeinden basiere, die jedoch teilweise schon mehrere Jahre zurückliegen. Im Haushalt 2018 sind für die Neubeschaffung eines TSF-W 145 000 Euro eingestellt. Da das Fahrzeug voraussichtlich erst im Frühjahr 2019 ausgeliefert werden soll, kann die fehlende Nachfinanzierung nach Angaben von Bürgermeistere Tobias Gantert nach der Schlussabrechnung 2019 problemlos noch veranschlagt werden.

Der Gemeinderat hat folgende Auftragsvergaben einstimmig beschlossen: Los 1 Fahrgestell, an die Firma Iveco Süd-West Nutzfahrzeuge GmbH, Freiburg, mit einer Auftragssumme in Höhe von 67 830 Euro. Los 2 Aufbau, an die Firma Thomas Wiss, Herbolzheim, mit einer Auftragssumme in Höhe von 66 473,40 Euro. Los 3 Beladung, an die Firma Bastian Feuerwehrtechnik, Karlsruhe, mit einer Auftragssumme in Höhe von 31 059,84 Euro.