Ühlingen-Birkendorf Feuerwehr-Abteilung Birkendorf blickt auf ein eher ruhiges Jahr zurück

Die Feuerwehr-Abteilung Birkendorf bilanziert mit neun Einsätzen ein eher ruhiges Jahr. Beförderungen und Ehrungen stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung.

Birkendorf – Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Birkendorf konnten die Kameraden auf ein besonders ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr zurückblicken. Auch viele Proben und Fortbildungen wurden absolviert. Das Narrentreffen und die Fahrzeugbeschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF10 mit der probenintensiven Inbetriebnahme sowie der Fahrzeugweihe im Sommer standen nochmals im Blickpunkt.

Die gemeinsame Herbstabschlussprobe mit der Abteilungswehr Ühlingen fand 2017 in Birkendorf statt. Auch an der traditionellen „Chilbiprobe“ in Bonndorf beteiligten sich die Kameraden. Weiter nahm man am Pferdemarkt teil, führte Alteisensammlungen durch und traf sich zu Geselligem wie dem Ausflug an den Kaiserstuhl.

Mit neun Einsätzen war 2017 für die Wehr ein eher ruhiges Jahr wie Abteilungskommandant Thomas Gamper berichtete. Ausgerückt werden musste laut Schriftührer Julian Braun zu zwei Bränden, darunter einem Großbrand bei einem holzverarbeitenden Betrieb in der Witznau, einem tragischen Verkehrsunfall, aber auch zu Fehlalarmen und einer Tierrettung. Von einem positiven Kassenstand berichtete Kassierer Andreas Albrecht, der an dem Abend ebenso wie Beisitzer Luca Brutschin bei den Teilneuwahlen im Amt bestätigt wurde. Die Mannschaftsstärke der aktiven Wehr liegt aktuell bei 27 Mitgliedern. In der Jugendfeuerwehr sind drei „Zöglinge“, die von Pascal Breier und Christoph Weber betreut werden. Die Alterswehr besteht nur noch aus Karl Hirzle.Neu in die Wehr aufgenommen werden konnte Florian Hartmann. Thomas Gamper gratulierte Björn und Julian Braun nach erfolgreicher Truppmannausbildung zur Beförderung als Feuerwehrmann.

Ebenfalls ernannte er Jonas Braun, Simon Jehle, Marvin Tröndle und Markus Kistler nach ihrer Atemschutzgeräteträger-Ausbildung zu Oberfeuerwehrmännern sowie Andreas Schropp und Christoph Weber zu Hauptfeuerwehrmännern. Zum Löschmeister befördert wurde Pascal Breier. Mit besonders ehrenden Worten und einem Präsent bedachte Gamper die Kameraden Werner Braun für vierzig und Otto Albrecht für fünfzig aktive, treue Dienstjahre. Der stellvertretende Gesamtfeuerwehrkommandant Andreas Moosmann freute sich, dass die Abteilung so gut aufgestellt ist und lobte auch die gute Zusammenarbeit mit den anderen Wehren.

Bürgermeister Gantert gratulierte allen Beförderten und Geehrten und dankte der Abteilung ebenfalls für ihren Einsatz und das Engagement für das neue Fahrzeug. Für 2018 wird die Gemeinde erneut viel investieren, um die Feuerwehr schlagkräftig zu machen. So erhält die Abteilung Riedern/Hürrlingen ein neues TSW-Fahrzeug und in Birkendorf ist vorgesehen die maroden Tore beim Feuerwehrhaus auszutauschen. Ortsvorsteher Norbert Schwarz freute sich, dass mit der Übernahme des Skiclubraums direkt neben dem Fahrzeugraum für die Wehr eine gute Lösung für einen größeren Gemeinschaftsraum gefunden werden konnte und dankte für die bereits geleisteten Stunden, die schon in den Umbau und die Renovierung gesteckt wurden.