von Ursula Ortlieb

Es fühlt sich beim ersten Mal etwas seltsam und schwer an: Die Tauch-Maske und die ungewohnte Ausrüstung beim Gang ins Wasser mit Tauchanzug, Tauchflasche und Flossen. Im Wasser wird dann alles schwerelos. Wenn das Gesicht ganz untergetaucht ist, kommt die Luft mit einem beruhigenden Zischen. Man lernt mit der von der Tauchschule mitgebrachten Ausrüstung, wie man Luft unter Wasser atmet.

Bei einem Schnupperkurs der Tauchschule Aquaplus lernten die Teilnehmer, wie man mit Ausrüstung ins Wasser geht und unter Wasser Luft einatmet. | Bild: Anika Isele

Das konnten am vergangenen Sonntag 16 Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren am Naturena-Badesee mit sechs Trainern der Tauchschule Aquaplus-Wehr aus Schluchsee ausprobieren. Sie hatten dabei viel Spaß, auch die Unterwasserwelt zu entdecken.

Ferienkinder lernen bei einem Schnupperkurs der Tauchschule Aquaplus, worauf es unter Wasser ankommt. | Bild: Anika Isele

Anika Isele von der Gemeindeverwaltung half den Tauchlehrern bei der Betreuung der Kinder. Zum dritten Mal hatte sich die Tauchschule Aquaplus aus Schluchsee am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligt. Wie in den beiden Jahren davor, spendete die Tauchschule den Erlös für eine soziale Einrichtung der Gemeinde. In diesem Jahr erhält der Förderverein Grundschule Berau den Betrag von 160 Euro.

Kreis Waldshut „Bei unseren Tauchgängen finden wir Fahrräder, Mofa-Motoren, Gartenmöbel und Bauschutt“, sagt Friedrich Schäuble von der Tauchschule Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Anika Isele freute sich über das gelungene Ferienprogramm-Angebot und bedankte sich im Namen der Gemeinde beim Tauchschulteam, die die Jugendlichen begeisterten konnten.