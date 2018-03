Ühlingen-Birkendorf Feinschliff: Musikverein Untermettingen probt für sein Jahreskonzert am 17. März

Der Musikverein Untermettingen probt emsig für sein Jahreskonzert am 17. März in der Steinaltalhalle. Dirigent Volker Kramer hat ein Programm zusammengestellt, das alle Facetten der Blasmusik umfassen wird.

Untermettingen (sbw) Mit intensiven Proben bereitet sich der Musikverein Eintracht Untermettingen auf sein Jahreskonzert am Samstag, 17. März, 20 Uhr in der Steinatalhalle vor. Dirigent Volker Kramer hat ein Programm zusammengestellt, das alle Facetten der Blasmusik umfassen wird. Am Anfang des Jahreskonzerts ist das Jugendorchester "Lät's Fätz" unter Leitung von Ulf Kühner zu hören, ein Zusammenschluss der Jungmusiker aus Ober- und Untermettingen, Ühlingen, Birkendorf und Aichen.

Der Musikverein Untermettingen beginnt anschließend mit "Kaiserin Sissi" und bleibt in Österreich mit Melodien aus dem "Weißen Rössl". Danach wird der "Postiglione d' amore" zu hören sein und der erste Teil endet mit dem "Gentleman of Music". Im zweiten Teil des Konzerts stehen Solistinnen im Mittelpunkt: Melanie Basler, Trompete ist Solistin in einer "Ballade". Gleich drei Solistinnen in "3 Tops", Melanie Basler, Tanja Dörflinger und Sandra Preiser werden ihr Bestes geben. Des weiteren entführt der Musikverein in "Spirit of 69" in vergangene Zeiten. "Bugs Bunny and Friends" und der "Adlerflug" beenden das Jahreskonzert. Und so hat Dirigent Volker Kramer eine breite Palette ausgesucht und mit seinen Musikern einstudiert. Das Jahreskonzert steht unter dem vielversprechenden Motto "Sieben auf einen Streich" und das hat nichts mit dem bekannten Märchen zu tun, vielmehr kann der Musikverein sieben Musiker für 25 Jahre, 40 Jahre und 50 Jahre beim Jahreskonzert ehren und auszeichnen.