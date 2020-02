von Wilfried Dieckmann

Im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen steht die Fasnet im Mittelpunkt. Wie Leiterin Kathleen Mönicke informierte, steht bei der neuen Ausstellung im Erlebnismuseum für Kinder und Erwachsene das Mitmachen im Mittelpunkt. Für kleine Fastnachtsfans, die gerne künstlerisch aktiv werden möchten, steht eine große Malwand bereit. Hier kann jeder Besucher eine eigene Maske auf Papier kreieren, die dann Teil der Ausstellung wird. „Die Ergebnisse werden auch online veröffentlicht“, teilte die Museumsleiterin mit.

„Entdecke die Vielfalt unserer Fastnacht“, heißt es weiterhin mit Holzmasken des Grafenhausener Künstlers Simon Stiegeler. Die neue Ausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne beschäftigt sich mit der faszinierenden Maskenvielfalt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Zu betrachten sind Gesichter von Tieren, Hexen, Teufeln, Narren und vielen anderen Figuren, größtenteils hergestellt vom Grafenhausener Holzkünstler Simon Stiegeler.

Beeindruckend und großformatig

Beeindruckende großformatige Fotografien zeigen einige der Masken des Holzbildhauers mit ihrem Narrenkostüm. Schöpfer dieser Fotos ist Felix Schelb aus Münstertal: „Die Fotografie ist nicht nur mein Beruf, sondern mein größtes Hobby. Mich begeistert sowohl die Technik, die im Equipment steckt und sich stetig weiterentwickelt als auch die Kreativität, die ich frei ausleben kann“, so der Inhaber des Studios von „picslix Fotografie“ im über sich selbst.

Masken-Workshop Wer nach dem Besuch der Ausstellung Lust bekommen hat, sich selbst im Maskenschnitzen zu versuchen, für den bietet der Holzkünstler Simon Stiegeler am Freitag/Samstag, 7./8. Februar, jeweils einen Tagesworkshop an. Hier kann man eine Deko-Maske nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Anmeldung direkt beim Künstler per E- Mail (simon.stiegeler@web.de).

Bei den Fotos dreht sich alles um die bunte Vielfalt der verschiedenen Hästräger aus der Region mit ihren Masken. In der immer gleichen Pose – mit verschränkten Armen – und einem einfach gehaltenen Licht-Setup will der Fotograf das Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fasnet leben lassen und diese Tradition vielleicht auch Menschen näher bringen, die damit bisher nicht viel Berührung hatten.

Die neue Mitmach-Ausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen läuft bis Dienstag, 31. März. Die großformatigen Fotos von Felix Schelb können ab morgigen Donnerstag, 6. Februar, betrachtet werden. Im regulären Eintrittspreis für das Museum ist der Besuch der Mitmachausstellung inbegriffen. Wer ausschließlich die Mitmachausstellung besuchen möchte, zahlt zwei Euro.