Ühlingen-Birkendorf Fasnachtspredigt regt zum Nachdenken an

Fasnachtspredigt regt zum Nachdenken an

Bei der Narrenmesse serviert Pfarrer Thomas Schwarz Ernstes und Heiteres. Die Narrenzunft Hüri überreicht dem Pfarrer eine Spende.

Riedern am Wald (eli) Der Gottesdienst mit Narren fand für die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal in der Pfarrkirche St. Leodegar in Riedern statt. Mitgestaltet wurde er von der Narrenzunft Hüri. Die Ideen, die Lieder und die Texte für den Gottesdienst wurden gekonnt von den jungen Hürianerinnen Ann-Katrin Maier, Lena Rhode und Annika Schäfer zusammengetragen.

Dass die Fasnacht nicht nur Spaß bedeutet, sondern hat auch einen ernsten Hintergrund und im Gottesdienst seinen Platz hat, wurde mit der Lesung "irgendwie anders" von Florian Böhler deutlich. "Ich bin irgendwie anders, Du bist irgendwie anders, aber das ist mir egal." Darauf ist auch Pfarrer Schwarz in seiner Predigt eingegangen. Er bekam am Ende des Gottesdienstes die Fasnet-Zittig mit einer eingelegten Spende zur freien Verfügung und um den Heiligen Antonius zu entlasten, einen "Schlüsselsucher". Die Gottesdienstbesucher bekamen noch eine Geschichte zum Nachdenken, die Kommunikation mit Bedacht, von den drei Sieben "Wahrheit, Güte und Notwendigkeit" mit auf den Weg und waren zum anschließenden Sektempfang eingeladen.