von Elisabeth Baumeister

Jede Menge Spaß hatten die Kinder und ihre Eltern bei einer Veranstaltung des Schwarzwaldvereins Schlüchttal. Der Nachmittag mit Wandern, Stockbrotbacken, Singen zu Gitarrenmusik, Geschichten und ganz viel Platz zum Toben und Spielen rund um die Mettmaholzhütte traf den Geschmack der kleinen und großen Teilnehmer.

„Dem Schwarzwaldverein ist es ein großes Anliegen, durch Spiel und Spaß das Verständnis der Kinder für unsere Natur zu fördern. Denn für das, was man kennt, versteht und liebt trägt man auch Sorge,“ so Dagmar Burkhardt, die Schriftführerin des Schwarzwaldvereinss. Die nächste Veranstaltung für Kinder ist das „Runkele-Schnitzen“. Das findet am Samstag, 19. Oktober, in der Mettmaholzhütte statt.

Hier erhalten Sie weitere Informationen:

schwarzwaldverein.de/vereine-vor-ort/schluechttal)