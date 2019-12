von Ursula Ortlieb

Der neue Vorsitzende des FC Birkendorf, Sergius Moor, begrüßte am ersten Weihnachtstag rund 250 Besucher, darunter auch Pater Christoph Eichkorn und den früheren Vorsitzenden, Oliver Eichkorn, zum traditionellen Theaterabend. Moor meisterte seine Premiere als Moderator souverän. Ortsvorsteher Norbert Schwarz überbrachte die Weihnachtswünsche der Gemeinde. Mit viel Schauspieltalent präsentierte die Theatergruppe des FCs die Komödie „Hausbesuche sind auch Sprechstunden“ von H.-J. Köhler.

Die Darsteller begeisterten mit Spielfreude und stellten als „alte Hasen“ ihr Schauspieltalent einmal mehr unter Beweis. In der Arztpraxis in Birkendorf war viel los. Nur Patienten blieben wegen des Gerüchts aus, dass Albert Schnell nicht Allgemeinarzt, sondern Tierarzt in Russland war.

Martin Cugno als Doktor Schnell und seine energiegeladene Schwester Agnes (Silke Eichkorn) sollten in drei Wochen eine Erbschaft antreten. Diese Zeit musste überbrückt werden. Aufgrund der ausbleibenden Patienten nahm sich der Doktor zum Leidwesen seiner Schwester viel Zeit für Hausbesuche.

Dr. Albert Schnell (Martin Cugno) und seine Schwester Agnes (Silke Eichkorn) sind ein Team in der Arztpraxis und warten auf die große Erbschaft. | Bild: Ursula Ortlieb

Frauen wie Steffi (Christel Kolbeck) und ihr furchteinlösender Bruder Max (Luan Abazi) brachten den Arzt in Bedrängnis. Silas Bulla überzeugte in seiner Rolle als wehleidiger aber treuer Patient Paul Tölpel, der mit Placebo-Pillen und Vitaminen therapiert wird und jeden Preis für seine Gesundheit zahlte.

Albert Schnell, der eigentlich kein richtiger Arzt ist, muss seinen Stammpatient operieren, der sich beim Bleistiftpitzen in den Finger geschnitten hat. | Bild: Ursula Ortlieb

Vor Dolores Ambroseli (Annette Blatter), der nymphomanischen Händlerin für Unterwäsche, war nicht einmal der verhinderte Einbrecher Anton Knack alias Aaron Hirzle sicher.

Sebastian Ziller mimte Pfarrer Gustav Schwarz, dessen Gedächtnis wegen regelmäßigem Alkoholkonsum nicht mehr richtig funktionierte. Neben der eigentlichen Tätigkeit als Seelsorger ging er gern auf (erfolglose) Verbrecherjagd. Das Testament der Tante Agathe vergaß er fünf Jahre lang in seiner Manteltasche. So gefährdete er Agnes Aussicht auf das Erbe. Schnellstens musste für sie ein Mann her und Paul Tölpel wurde kurzerhand zum Standesamt geschleppt.

Mit dem Stück „Hausbesuche sind auch Sprechstunden“ zeigten die Laienschauspieler des FC Birkendorf ihr Talent beim Weihnachtstheater. Von links: Anton Knack (Aaron Hirzle) Frau Ambroselli (Annette Blatter) Pfarrer Schwarz (Sebastian Ziller), Dr, Albert Schnell (Martin Cugno) Frau von Rabenstein (Karolin Blatter) Schwester Agnes (Silke Eichkorn) Herr Tölpel (Silas Bulla) und Steffi (Christel Kolbeck). | Bild: Ursula Ortlieb

Immer wieder waren die Lachmuskeln des Publikums gefordert, die die Szenen mit reichlich Zwischenapplaus honorierten. Annette Blatter als Baronin Renate von Rabenstein vertraute dem Doktor und bekam von ihm eine „Nüstern“-Spülung, die seltsame Wirkungen zeigte. Dr. Schnell musste sich bis zur Erbschaft über Wasser halten. Schließlich tauchte noch ein neues Testament auf, das den Traum von der Erbschaft endgültig platzen ließ.

Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum für eine gelungene Aufführung. Gerhard Zolg führte Regie bei dem tollen Stück, das Karolin Blatter ausgewählt hatte.