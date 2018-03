Waldshut-Tiengen FSV Riedern: Sportplatzbau steht im Mittelpunkt

Der FSV Riedern feiert die Einweihung des Platzes mit seinem 90-jährigen Vereinsbestehen vom 20. bis 22. Juli.

Riedern am Wald (eli) An der Hauptversammlung des FSV Riedern am Wald 1928 standen die Informationen über den Sportplatz-Erweiterungsbau und das 90-jährige Gründungsbestehen im Vordergrund. Der Vorsitzende Ralf Reichenbach konnte den Ehrenvorsitzenden Herbert Bächle, das Ehrenmitglied Klaus Rhode und Ortsvorsteher Albert Baumeister von Riedern begrüßen.

Unmittelbar nach dem Pfingstsportfest 2017 wurde der Sportplatzbau am Hasenwald in Angriff genommen. Im Jahr 2001 hat der FSV Riedern und der SV Ühlingen zur SG Schlüchttal fusioniert. Träger dieser Maßnahme ist daher die SG Schlüchttal. Ein besonderer Dank galt dem Bauleiter Joachim Baumeister. Er konnte über den aktuellen Sachstand berichten. Der Um- und Erweiterungsbau des Spielfeldes ist komplett abgeschlossen. "Die Firma Haas war in der Zusammenarbeit sehr zuverlässig und bemüht." Der Rasen konnte im Herbst noch einmal gemäht werden. Der FSV wird in der Pflege noch von der Firma betreut und beraten.

Ortsvorsteher lobt Leistungen

Mit den Eigenleistungen war Joachim Baumeister sehr zufrieden. "Es hat bestens funktioniert." Hervorgehoben wurden die Leistungen von Alfons Selb, der in erster Linie die Arbeitseinsätze und die erforderlichen Maschinen organisierte. Im Frühjahr stehen noch weitere Arbeiten an. Die Außenanlage mit Böschung und einer Umrandung, die Sitzbänke und ein Ballfangzaun werden in Eigenarbeit erledigt.

Im Sommer kann der Spielbetrieb im Hasenwald-Stadion wieder aufgenommen werden. Die Einweihung des Platzes soll mit dem 90-jährigen Vereinsbestehen vom 20. bis 22. Juli gefeiert werden. Der Vorsitzende Ralf Reichenbach konnte bereits die ersten Informationen über den Festablauf mitteilen. Der Samstag wird ganztags unter dem Zeichen des Fußballs stehen. Am Sonntag wird der Gottesdienst mit dem anschließenden Frühschoppenkonzert am Hasenwald gefeiert. Am Freitag- und am Samstagabend wird musikalische Unterhaltung geboten. Das traditionelle Pfingstsportfest wird im Jahr 2018 ausfallen.

Dem Kassierer Werner Brandes hat Kassenprüfer Klaus Stiegeler bestätigt: "Die Kasse ist ausgezeichnet und brilliant geführt. Es hat alles seine Richtigkeit." Ortsvorsteher Albert Baumeister übernahm die Entlastung des gesamten Vorstands.

Albert Baumeister überbrachte die Grüße vom Kollegen Christoph Wehle aus Hürrlingen und von Bürgermeister Tobias Gantert. Sein persönlicher Dank galt dem FSV. "Ihr habt eine großartige Leistung erbracht, alle Achtung. Davon wird auch unsere Jugend in der Zukunft profitieren", so Baumeister.