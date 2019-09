von Werner Steinhart

Wenn am Sonntag, 29. September, der große Erntedank­umzug durch Berau zieht, ist ein Mann der ersten Stunde mit einem liebevoll gestalteten Umzugswagen mit dabei. Eugen Maier (80) lässt es sich auch im hohen Alter nicht nehmen, aktiv mit dabei zu sein. Er erinnert mit seinen Motivwagen stets an alte Traditionen und das landwirtschaftliche Handwerk. So schwingt auf seinen Wagen neben Historie auch Nostalgie mit.

Was vor 56 Jahren klein angefangen hat, ist heute ein über die Grenzen Beraus hinaus bekanntes und beliebtes Fest der ganzen Gemeinde: das Erntedankfest mit dem farbenprächtigen Erntedankumzug. Mit wenigen Ausnahmen war und ist auch Eugen Maier mit dabei.

40 Jahre Erntredankfest 2003: Eugen Maier demonstrierte auf seinem Umzugswagen das Töpferhandwerk. | Bild: Werner Steinhart

Das Erntedankfest ist ein Fest der Trachtenkapelle Berau, damals noch Musikverein. Eugen Maier erinnert sich an die grünen Uniformen der Musiker, die mittlerweile der Schwarzwälder Tracht gewichen sind. Am Anfang waren es etwa vier Wagen, die vom Musikverein gebaut wurden und die zum „Festplatz“ beim Gemeindehaus am Wasserschloss gezogen sind, wo im Festzelt gefeiert wurde. „Jedes Jahr hat es sich dann gesteigert“, erinnert sich Eugen Maier. Was vor 56 Jahren noch ein kleines Fest der Dorfbevölkerung war, ist inzwischen zu einem Megaevent gewachsen. Nach dem Bau der Falkensteinhalle in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts verlief dann der Erntedankumzug in entgegengesetzter Richtung.

Eugen Maier, früher selbst aktiver Blasmusiker, hat sich der Tradition des Handwerks verschrieben und dies in den vergangenen über fünf Jahrzehnten auf seinen Wagen dokumentiert. „Ich war immer auf der Suche nach einer Idee“, so Maier. Und wenn er dann eine Idee hatte, ging er auf die Suche nach alten Utensilien und er wurde immer fündig. In der Garage wurde dann die Idee in die Tat umgesetzt.

Er erinnert sich an seinen ersten Motivwagen 1967, bei dem er das Brotbacken im Holzofen demonstrierte oder an die Glasbläserei 1984, ein eiskalter Tag. Ob Käserei oder Korbmacher, ob Töpferei oder Scherenschleifer, alle seine Wagen waren liebevoll gestaltet und erhielten Beifall. Immer zierten Sprüche seine Wagen, die sich auf das Handwerk bezogen, kreiert von Rolf Strobl, wie: „Ob Schere oder Messer. Nooch em Schereschliefer haut alles besser.“

Der Wagen, der von Eugen Maier (rechts) geschaffen wurde und das Brotbacken im Holzofen demonstrierte, war einer der ersten beim Umzug am Erntedankfest 1967. | Bild: Repro: Werner Steinhart

Dieser Tage steht er wieder in seiner Garage und ist dabei, einen Wagen für den Erntedankumzug zu gestalten. Das Thema wird sich wieder um längst vergessene landwirtschaftliche Utensilien drehen. „Die Arbeit mit dem Wagenbau hat mir immer Spaß gemacht“, sagt Eugen Maier. Und mit seinem handwerklichen Geschick wird sicher etwas Sehenswertes entstehen. Rückblickend auf 56 Jahre Erntedankfest meint Eugen Maier: „Es wird heute schon mehr gemacht. Aber es war früher gemütlicher.“