von Werner Steinhart

Das war wieder ein Berauer Erntedankfest, bei dem alles klappte. Insbesondere das Wetter hätte nicht besser sein können, so dass in diesem Jahr wieder Hunderte Besucher nach Berau kamen. „Wir hatten auch dieses Jahr extremes Glück mit dem Wetter gehabt. 1400 zahlende Besucher waren beim Erntedankumzug“, so der kommissarische Vorsitzende Matthias Kilian von der Trachtenkapelle. Somit wurde der Einsatz und der Idealismus aller Mitwirkenden belohnt.

Ühlingen-Birkendorf/Berau

Das 57. Erntedankfest knüpfte an die Tradition der vergangenen Jahre mit dem bunten und abwechslungsreichen Programm und den herrlichen Wagen und Gruppen an. Schon der samstagabendliche Erntetanz in der Falkensteinhalle mit der Partyband Muckasäck aus dem Allgäu und DJ Satzy übertraf alle Erwartungen, was die Besucherzahl betraf.

Zünftige Blasmusik

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst mit Pater Matthias Hanisch unter Mitwirkung der Kindergartenkinder und des Kirchenchores Brenden-Berau. Zu einem dörflichen Erntedankfest gehört zünftige Blasmusik, was anschließend beim Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Grafenhausen bestens gelang.

Festumzug durchs Dorf

Der Höhepunkt war dann der Festumzug durchs Dorf mit 30 Wagen und Gruppen und fünf Musikkapellen und der Volkstanzgruppe Berau. Solch ein prächtiger Umzug kann nur mit Hilfe der gesamten Dorfgemeinschaft entstehen, bestätigte Matthias Kilian. Kein Durchkommen fast war dann nach dem Umzug beim Erntedankmarkt und in der Falkensteinhalle beim Festkonzert. Mit einem Kinderprogramm, Seniorennachmittag am Montag und dem beliebten Handwerkervesper mit Noochschlag und dem Festausklang mit den Tikos endete ein erfolgreiches und für die Veranstalter arbeitsreiches Erntedankfest.

Der Verein Die Trachtenkapelle Berau wurde 1879 gegründet hat derzeit 77 aktive Musikerinnen und Musiker und elf Jungmusikerinnen und Musiker, Dirigent der Trachtenkapelle Berau ist Andreas Isele, kommissarischer Vorsitzender ist Matthias Kilian, Kontakt unter Telefon 0151/56 76 30 54. Informationen im Internet:

http://www.tk-berau.de