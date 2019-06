von Ursula Ortlieb

Nach erfolgreicher Teilnahme der Handball- und Radathleten des FSOH bei den Special Olympics Weltspielen in Abu Dhabi im März diesen Jahres gibt es kein Ausruhen auf Lorbeeren. Es wird weiter hart für Wettkämpfe trainiert.

Rennen in Flourn-Winzeln

Zwei beziehungsweise drei wichtige Radrennen wurden im Mai und Juni bestritten. David Pancke aus Birkendorf, Christian Strittmatter aus Harpolingen und Erwin-John Manz aus Waldshut waren am 16. Mai in Flourn-Winzeln erfolgreich. Marco Spagnolo, Heidi Strittmatter, Bernadette Manz und Mechthild Pancke betreuten die Sportler, Roland Pancke war für das Zeitmessen und Technik zuständig. David und Erwin konnten in ihrer Leistungsklasse den ersten Platz und Christian den fünften Platz erzielen.

City Nord Hamburg

Schon zwei Tage danach folgte für David Pancke das Radrennen der City Nord Hamburg. Er und Unified Partner Benjamin Rowe vom Velo-Bike-Club Waldshut nahmen zunächst jeder für sich am Zehn-Kilometer-Zeitfahren teil, bei dem Benjamin einen guten achten Platz erreichte und David leider versehentlich eine Runde zu wenig fuhr und deshalb nicht gewertet wurde. Am Nachmittag erreichten beide jeder für sich beim 40-Kilometer-Straßenrennen eine zufriedene mittlere Platzierung.

Gleich am Sonntag starteten sie gemeinsam beim Special Olympics Unified Rennen. Mit großem Vorsprung fuhren Benjamin und David das Zehn-Kilometer-Rennen und sicherten sich Gold für den ersten Platz.

Beim Special-Olympics Radrennen City-Nord in Hamburg gewannen David Pancke (hinten) und Benjamin Rowe den ersten Platz. | Bild: R. Pancke

Säntis Classics in der Schweiz

Danach ging es für David Pancke und Christian Strittmatter am 1. Juni zum Special Olympics Rennen im Rahmen der Schweizer Säntis Classics in Weinfelden. Hier gewannen sie jeweils in ihrer Leistungsgruppe den ersten Platz. Die Sportler des FSOH trainieren fleißig und an verschiedenen Orten. „Es macht einfach sehr viel Spaß“, sagt David Pancke und ist froh, dass seine Eltern ihn unterstützen und ihn zu allen Radrennen quer durch Deutschland begleiten.

Special Olympics Deutschland versteht sich gemeinhin als Inklusionsbewegung und hat zum Ziel, Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen. Der FSOH mit Sitz in Klettgau wurde 2007 gegründet und fördert und unterstützt seine Mitglieder vom Hochrhein mit dem Fokus auf Inklusion beim Training und der Organisation bei den Wettkämpfen. Weitere Infos im Internet: http://www.fsohochrhein.de