von Werner Steinhart

Endspurt für die Probenarbeit heißt es ab jetzt für die Laienschauspieler der Narrenzunft Wurzelsepp, die mit viel Herzblut und Freude am Theaterspielen die Komödie in drei Akten „TuS Wadenkrampf im Showfieber“ einstudieren. Die Aufführungen finden am Samstag, 16. November, 20 Uhr, (Einlass ab 18 Uhr mit Bewirtung) und Sonntag, 17. November, 16 Uhr ( Einlass ab 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen), in der Falkensteinhalle statt.

Tradition lebt neu auf

Vor zwei Jahren hatte die Narrenzunft Wurzelsepp, die in Vergessenheit geratene Tradition des Theaterspielens in Berau wieder aufgegriffen und spielte erstmals Theater in ihrer Vereinsgeschichte. Die Idee, Theater zu spielen, hatte Dirk Brenninger vom Narrenverein – und die Idee wurde sofort angenommen. Seit einigen Wochen wird dreimal wöchentlich geprobt. Die Akteure haben großen Spaß dabei, wie man bei einem Besuch der Proben unschwer feststellen kann.

Viele haben bereits Bühnererfahrung

Die Narrenzunft freut sich, dass auch Nichtmitglieder in der Schauspieltruppe aktiv mitspielen. Dass auch alles klappt, dafür sorgt der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Schlachter vom Narrenverein Wurzelsepp, er fungiert als Bindeglied zwischen dem Narrenverein und der Schauspielgruppe. Er ist immer einsatzbereit und bei den Proben präsent. Die meisten der Laienschaupieler haben Bühnenerfahrung.

Erstmals auf der Bühne stehen Severin Moosmann und Cornelius Bücklers. Als „alte Hasen“ sind dabei: Peter Künze, Bettina Schwilski, Susi Wiedner, Eli Silva, Daniela Bücklers, Anna Altenburg, Manfred Brutschin und Dieter Metzler. Unter der Regie von Karin Hallenbarter, die über langjährige Bühnenerfahrung verfügt, wird eifrig geprobt. Sie ist es auch, die als Souffleuse fungiert.

Fußballverein steht im Mittelpunkt

Im Schwank steht der örtliche Fußballverein TuS Wadenkrampf im Mittelpunkt, bei dem das 75-jährige Bestehen vor der Tür steht und die Alte Herren Mannschaft sich bereit erklärt hat, das Fest auszurichten. Ein tolles Event soll es werden. Dafür sind Ideen gefragt und davon gibt es einige. Doch was sagen die Fußballerfrauen zu den Aktivitäten ihrer Männer? Was letztendlich aus dem Sportvereins-Jubiläum wird, das erfährt der Zuschauer dann beim Besuch des Theaters. Eins ist schon sicher: Lachen ist angesagt.

Vorverkauf Karten gibt es für die Vorstellungen am 16. und 17. November im Vorverkauf ab sofort in Berau bei Lebensmittel Bucher, Landgasthof „Rössle“ und Haarstudio am Wasserschloss. In Ühlingen bei Elkes Stehcafé.