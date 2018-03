Ühlingen-Birkendorf Einige Projekte stehen in Hürrlingen an

Einige Projekte stehen in Hürrlingen an

In Hürrlingen stehen einige Projekte an. Ortsvorsteher Christoph Wehle nennt unter anderem die Wassertretanlage, die saniert werden muss, und die Außenanlage beim Gemeindehaus soll auf Vordermann gebracht werden.

Im Ortsteil Hürrlingen werden im Jahr 2018 große und kleine Maßnahmen getätigt. Ortsvorsteher Christoph Wehle konnte in einer öffentlichen Sitzung die Ortschaftsräte informieren. Im Haushalt der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ist das Wassertretbecken mit rund 40 000 Euro berücksichtigt. Die Wassertretanlage am Ortsrand von Hürrlingen wurde im Jahr 1982 von den Zimmervermietern in Eigenarbeit erbaut und ehrenamtlich gepflegt und gewartet. Diese Anlage bedarf jetzt einer totalen Sanierung. Derzeit werden Angebote für eine Ausführung des Beckens in Edelstahl eingeholt. Der Baubeginn wird erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Eine weitere Maßnahme ist die Außenanlage beim Gemeindehaus. Nach der erfolgten Außen-Renovation 2016 wollte man auch die Anlage erneuern. Aufgrund der vollen Auftragsbücher konnte im vergangenen Jahr keine Firma für den Auftrag gefunden werden. Die Aktion musste in das Jahr 2018 verschoben werden und soll baldmöglichst in Angriff genommen werden. Im Zusammenhang mit den Arbeiten muss der Brunnen neu gesetzt werden und die Anlage soll in einem Guss mit der Steinmauer eingefasst werden.

Das Geländer am Einlauf des Dorfbachs beim Anwesen "Hirschen" bedarf dringend einer Erneuerung. Der Ortschaftsrat wird diese Aktion in Eigenarbeit durchführen. Das Feedback zur Bürgerversammlung, die in diesem Jahr erstmals nach mindestens 35 Jahren nicht im Gemeindesaal sondern im Gasthaus "Hirschen" abgehalten wurde, war positiv. Die Versammlung soll bis auf weiteres im "Hirschen" stattfinden. Von der Ortschaftsverwaltung Hürrlingen wird der Kirchenchor Riedern für den Orgelbau eine Zuwendung erhalten. Auch die Bücherei wird mit einer Spende unterstützt.

Am 6. April um 18 Uhr ist Treffpunkt für den Dorfputz. Ortsvorsteher Wehle hofft auf eine große Beteiligung. Aufgerufen sind Alle – Vereine, Jugendliche und Kinder. Treffpunkt ist das Gemeindehaus, von dort sollen die Helfer schwerpunktmäßig verteilt und eingesetzt werden.