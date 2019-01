von Ursula Ortlieb

Eine besondere Ehrung fand beim Neujahrshock des VdK Ühlingen-Birkendorf/Grafenhausen in gemütlicher Atmosphäre statt. Vorsitzender Wolfgang Duttlinger aus Ühlingen begrüßte die Anwesenden und vor allem Emil Selb, der an diesem Abend für 70-jährige Treue zum VdK geehrt wurde. Bürgermeister Christian Behringer nahm die Gelegenheit wahr, dem 93-jährigen Jubilar mit einem Präsent zu gratulieren: "Ich denke, es ist etwas ganz Außergewöhnliches, einen Mann für 70 Jahre Mitgliedschaft im VdK zu ehren. Das wird es wohl nicht mehr geben", und lobte dessen Engagement für den Sozialverband Grafenhausen, der sich 2007 mit dem Ortsverband Ühlingen-Birkendorf zusammenschloss.

Emil Selb aus Grafenhausen erhielt für 70 Jahre treue Mitgliedschaft das große goldene Treueabzeichen mit Brilliant des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg. Bei der Ehrung (von links): Edgar Graze, KArl Höfflin, Emil Selb, VdK-Vorsitzender Wolfgang Duttlinger und Bürgermeister Christian Behringer. | Bild: Ursula Ortlieb

Als Kriegsteilnehmer im Zweiten Weltkrieg wurde Emil Selb in Litauen schwer verwundet und kehrte er im Mai 1946 in die Heimat Grafenhausen zurück. Sein rechter Unterschenkel war im Lazarett Dänemark amputiert worden. Die Wunde musste in der Klinik Freiburg nachoperiert werden. An seiner Stirn sieht man eine tiefe Narbe von Granatsplittern, die er aber nicht wichtig nimmt. Durch den VdK (Verband deutscher Kriegsversehrten) fanden die Kriegsversehrten Unterstützung bei der Durchsetzung von Entschädigungen und Rentenansprüchen. Darüber hinaus fanden die Heimkehrer Gelegenheit untereinander Kriegserlebnisse zu verarbeiten und bei geselligen Anlässen frohe Stunden zu erleben. "Das war für uns sehr wertvoll", so der Jubilar. So wurden Ortsverbände gegründet. Emil Selb war 1949 Gründungsmitglied des Ortsverbandes Grafenhausen und bis zum Zusammenschluss mit Ühlingen-Birkendorf Kassierer, Beisitzer und Vorsitzender. Sein Sohn Egon Selb unterstützte ihn dabei, bis 2007 den Ortsverband Grafenhausen aufrecht zu erhalten. Dieser war von 43 Mitgliedern im Jahr 1974 auf 13 Mitglieder geschrumpft. Die meisten Mitglieder waren verstorben. Neuaufnahmen gab es keine.

Die Mitglieder des VdK-Ühlingen-Birkendorf-Grafenhausen gratulierten Emil Selb in einer kleinen Feierstunde zur 70-jährigen Mitgliedschaft. | Bild: Ursula Ortlieb

Auslöser für den Zusammenschluss mit dem VdK Ühlingen-Birkendorf war auch die Auflösung des Kreisverbandes Neustadt, dem die Grafenhausener angehörten. Wolfgang Duttlinger dankte dem Jubilar mit einem Geschenk für seine Arbeit im VdK und seine Kooperationsbereitschaft. "Wir freuen uns immer, wenn Du dabei bist und danken dir für die vielen Jahre, die du den Ortsverband Grafenhausen mit Leben erfüllt hast", so der Vorsitzende. Jeder der Anwesenden gratulierte Emil Selb mit einer Rose. Der Jubilar freute sich sichtlich gerührt über die Aufmerksamkeiten und Feier in der geschmückten Scheune von Willi Stoll. Inzwischen hat der VdK Ortsverband andere Aufgaben übernommen. Er unterstützt Kranke, Menschen mit Behinderung und Rentner mit Erwerbsminderung bei Durchsetzung von Ansprüchen. "Wir sind Wegweiser für Menschen in Not", so der Vorsitzende Wolfgang Duttlinger.