Ühlingen-Birkendorf/Bonndorf Eine schnellere Busverbindung zwischen Bonndorf, Wutach und der Schlüchttal-Schule ist geplant

Eine neue Schnellbuslinie zur Schlüchttal-Schule in Ühlingen ist in Planung. Ziel ist ein besserer Anschluss für Bonndorf und Wutach.

Die Schlüchttal-Schule in Ühlingen bietet mit der Werkrealschule (WRS) ein wichtiges Bildungsangebot in der Region und soll im kommenden Schuljahr für Schüler aus Wutach und Bonndorf noch attraktiver werden: Geplant ist der Einsatz eines Schnellbusses, mit dem in nur 35 Minuten von Wutach aus der Schulstandort Ühlingen erreicht werden kann, von Bonndorf aus sind es sogar nur 20 Minuten Fahrzeit.

„Die Werkrealschule im Schlüchttal ist ein wichtiges Angebot für unsere Region“, betont Ühlingen-Birkendorfs Bürgermeister Tobias Gantert. Die Schulform ergänzt die vorhandenen Realschulen in Bonndorf und Stühlingen sowie die Gemeinschaftsschule in Wutöschingen und bietet, so der Rathauschef weiter, „mit ihrer Ausrichtung eine weitere Alternative für die Schülerinnen und Schüler.“ Somit werde die Schlüchttal-Schule eine der letzten Werkrealschulen in der Raumschaft sein. Wie Bürgermeister Tobias Gantert hinzufügt, „gehört sie im Landkreis Waldshut zu den Schulen dieser Ausrichtung mit den besten Anmeldezahlen in der fünften Klasse.“

Wie Tobias Gantert in seiner Funktion als Schulträger informierte, wurde vonseiten mehrerer Eltern der Wunsch nach einer Buslinie aus den Gemeinden Wutach und Bonndorf in Richtung WRS Schlüchttal-Schule geäußert. Nur mit einer guten Verbindung könne es ihren Kindern ermöglicht werden, die Schlüchttal-Schule als eine weiterführende Schule im bestehenden Zweckverband Schule besuchen zu können.

In Gesprächen mit Lothar Probst vom Landratsamt Waldshut und Klaus Albiez von der Südbadenbus GmbH (SBG) konnte jedoch ein Konzept für eine mögliche Buslinie erarbeitet werden. Die Experten haben mit einem sogenannten Schnellbus auch attraktive Fahrzeiten ausgearbeitet und einen vorläufigen Fahrplan vorgelegt. „In 35 Minuten von Wutach nach Ühlingen ist sensationell und hochattraktiv“, meinte Bürgermeister Tobias Gantert.

Bei der möglichen Option Schnellbus nach Ühlingen handelt es sich nicht um einen Alleingang der Schlüchttal-Schule. „Selbstverständlich wurde dies mit den Bürgermeisterkollegen und Konrektor Clemens Winterhalter im Zweckverband Schule abgesprochen“, betonte Gantert. Zwischenzeitlich wurde ein Infoblatt für alle Eltern erstellt, das Ende der vergangenen Woche an die Schulen in Bonndorf und Wutach versandt wurde. Die Linie soll zum Schuljahr 2018/2019 eingerichtet werden, wenn mindestens drei Interessierte das Angebot in Anspruch nehmen. Sollten es weniger sein, will der Schulträger im Schlüchttal alles daran setzen, dass auch in dem Fall eine geeignete Lösung gemeinsam mit dem Landratsamt gefunden wird. Die Kosten für das Busangebot würden sich der Landkreis und der Schulträger teilen. Bei dem Fahrplan handelt es sich um einen Entwurf, der nach Bedarf auch auf weitere Ortsteile zugeschnitten werden kann.