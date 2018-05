Ühlingen-Birkendorf Eine riesige Kuckucksuhr ist die Attraktion beim Bezirksmusikfest, das die Trachtenkapelle Obermettingen ausrichtet

Die Trachtenkapelle Obermettingen gestaltet einmal mehr eine ausgefallene Dekoration für das Bezirksmusikfest. Zu ihrem 60-jährigen Bestehen setzt das Orchester den Schwarzwald in Szene.

„Blosmusik rocks“, unter diesem Motto steht das 60-jährige Bestehen der Trachtenkapelle Obermettingen, verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks acht im Blasmusikverband Hochrhein von 10. bis 14. Mai. Und wie schon vor fünf Jahren steht „Schwarzwaldfeeling“ im Mittelpunkt. Dafür sorgen seit einigen Wochen viele freiwillige Helfer. In Werkstätten und Scheunen wird gehämmert, gesägt und gefeilt, um das Festzelt außergewöhnlich auszustatten.

Bei Benno Böhler (73), Gründungsmitglied der Trachtenkapelle Obermettingen, ging es in den vergangenen Wochen und Monaten rund. Er hatte sich als Attraktion für das Festzelt eine überdimensionale Kuckucksuhr ausgedacht und in Eigenarbeit konstruiert. Die Kuckucksuhr mit den Ausmaßen fünf mal fünf Metern wird dann als Hintergrund auf der Bühne sicher die Blicke auf sich ziehen. Er fragte sich: „Was verbindet man klischeehaft mit Schwarzwald?“ So kamen er und die Verantwortlichen der TKO auf die Idee einer solchen Uhr.

Geboren wurde der Gedanke schon am Ende des vergangenen Zeltfestes aus Anlass des 55-jährigen Bestehens. Damals hatte Benno Böhler ein funktionstüchtiges Wasserrad geschaffen. Das handwerklich geschickte Gründungsmitglied schuf nun eine Kuckucksuhr mit allen Feinheiten. Herzstück ist der Kuckuck, der, je nach Einstellung, jede Viertel-, halbe oder ganze Stunde sein Türchen öffnet und den charakteristischen „Kuckuck“-Ruf erschallen lässt.

Damit der Ruf auch im ganzen Festzelt zu hören ist, wird der Ton über die Lautsprecheranlage zu hören sein. Auch das Schild der Kuckucksuhr ist schon sehenswert mit einem begehbaren Balkon, darunter das Zifferblatt und daneben dreht sich auch noch ein Wasserrad, allerdings ohne Wasser.

Benno Böhler ist nun ganz stolz darauf, dass alles funktioniert. In Einzelteilen zerlegt, wird die Kuckucksuhr dann ins Festzelt transportiert und wird in der Höhe gerade Platz haben. „Es ist schon eine äußerst aufwendige Dekoration für das fünftägige Jubiläumsfest der TKO“, betont Benno Böhler, dem es aber wiederum großen Spaß gemacht hat, mit der Schaffung der Deko zum Gelingen des Festes beizutragen. Mit dabei bei der Schwarzwald-Deko im Festzelt wird auch der überdimensionale Bollenhut sein, den Benno Böhler vor fünf Jahren geschaffen hat. Von der Kuckucksuhr zeigten sich die Verantwortlichen der TKO begeistert und nahmen schon einmal Platz auf dem Balkon des Uhrenschildes.

Weitere Informationen im Internet: http://www.trachtenkapelle-obermettingen.de