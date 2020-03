von Annemarie Scheurer

In der Wirtschaft des Campingplatzes Stockenmühle trafen sich die Landfrauen Obermettingen zur Hauptversammlung. Im Mittelpunkt standen die Aufnahme neuer Mitglieder und die Ehrung von Roswitha Böhler für 40 Jahre Mitgliedschaft. Vorsitzende Linda Burger begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie Ortsvorsteher Norbert Ebi. Gleich zu Beginn hieß der Vorstand ihre neuen Mitglieder Katja Kohler und Dorothea Hirsch willkommen und freute sich über den Zuwachs; Neuzugang Martina Velten war an diesem Abend verhindert. Bei der Ehrung von Roswitha Böhler für 40 Jahre Mitgliedschaft betonte Burger: „Du bist eine große Stütze für unseren Verein.“

Ühlingen-Birkendorf Bürgermeister Gantert: Alle Einrichtungen der Gemeinde bleiben geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Die Landfrauen starteten mit der Aktion „Mein bestes Rezept“ ins Vereinsjahr. Während einer Likörverkostung, konnten die Frauen ihre Talente in der Likörzubereitung unter Beweis stellen. Auch beim Theater “Zwischen den Welten“ im Juli halfen die Landfrauen mit. Im Juli gab es ein Malkurs; zu Beginn der kalten Jahreszeit folgte ein Häkelkurs, an dessen Ende jede Teilnehmerin eine selbst gehäkelte Handtasche vorzeigen zu können. Der jährliche Ausflug führte die Landfrauen ins Schwenninger Moos. Nach einer Stärkung in der Straußenfarm Steppacher Hof, wanderten die Frauen durch das Naturschutzgebiet. Das Ausflugsziel für dieses Jahr steht noch nicht fest.

Hochrhein Blutspendetermine finden trotz Corona weiterhin statt: Was Spendenwillige nun wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kassenprüferin Priska Blattert hatte keine Beanstandungen. Für Einnahmen sorgten ein Werbeabend, die Bewirtung an der Bürgerversammlung und an Fasnacht. Ortsvorsteher Ebi bedankte sich für den vielfältigen Einsatz der Frauen. In diesem Jahr steht die Mithilfe beim Jubiläum der Feuerwehr Obermettingen an; außerdem werden die Landfrauen 20121 beim Narrentreffen in Untermettingen mithelfen. Außerdem kümmert sich der Verein weiterhin um die Verschönerung des Ortsbilds.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden. Zum Schutz unserer freien Autoren erfolgte die Berichterstattung auf der Basis von Telefon-Recherchen.