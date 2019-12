von Wilfried Dieckmann

Ein Leidensweg gehört der Vergangenheit an. Die seit Juni gesperrte Gemeindeverbindungsstraße, die von der L 170 in Richtung Bonndorf zur Sommerau abzweigt, ist wieder befahrbar. Die Sicherungsmaßnahmen am Ebersbacher Löschteich wurden abgenommen: „Eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz für Mensch und Biber“, kommentierte die Biberbeauftragte Bettina Sättele.

Die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Ebersbach und Sommerau ist wieder frei befahrbar. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Straße in Richtung Ebersbach hatte komplett gesperrt werden müssen, weil Biber am Löschteich Ebersbach einen Bau unterhalb der Straße angelegt hatten. Die Biberbeauftragte Bettina Sättele hat mit dem Landschaftsbaubetrieb Fischer aus Bonndorf und dem Fachbüro Erich Linsin aus Hasel ein Konzept zur Behebung der Biberschäden am Löschwasserteich Ebersbacher Hof erarbeitet und nun umgesetzt. Wie die Biberexpertin informierte, sei es nicht ganz einfach gewesen, die Maßnahme für alle Beteiligten zufriedenstellend umzusetzen.

Bonndorf Der Untergrund ist bei der Landesstraße 170 zwischen dem Bonndorfer Ortsteil Boll und der B 315 auch weiterhin in Bewegung Das könnte Sie auch interessieren

Ziel sei es gewesen, „sowohl die Interessen der Verkehrsteilnehmer als auch des Artenschutzes zu vereinbaren“, sagte Sättele. Um die Straße zu sichern, wurde ein 3,5 Meter tiefer Graben mit einer Breite von rund einem Meter ausgehoben und mit groben Schottersteinen aufgefüllt. Somit sei quasi eine unterirdische Wand entstanden, die von der Seite des Weihers her noch mit einem Metallgitter versehen wurde. Damit sei auch sichergestellt, dass Quellwasser unterhalb der Straße weiterhin frei fließen könne. Zudem wurde nicht nur die Straße gesichert, zudem könne der Biber weiterhin einen Bau im Böschungsbereich, der teilweise eingebrochen war, wieder umfänglich nutzen.

Worte der Anerkennung hatte Bettina Sättele für die Firma Fischer aus Bonndorf, die professionell und sauber gearbeitet habe: „Es gab keinen Abbruch in Richtung Straße, die Gitter konnten fachgerecht angebracht werden.“ Dank dieser Maßnahme konnte der gesamte Lebensraum für den geschützten Nager erhalten werden. Dies war nach den Worten von Bettina Sättele auch erforderlich, um die Maßnahme über Naturschutzmittel zu finanzieren.

Grafenhausen Öffnung der Ebersbach-Straße noch ungewiss Das könnte Sie auch interessieren

Innerhalb von drei Tagen hat die Fachfirma Fischer die Arbeiten umgesetzt. Zusätzlich musste noch eine „Schotterpackung“ eingebracht werden, da ein Gussrohr bei den Grab­arbeiten aufgetaucht war. Ein Großteil der Kosten wird als Ausgleichsmaßnahme von der Staatsbrauerei Rothaus für einen Hallenbau aus dem Jahr 2016 übernommen. Der Restbetrag wird vom Regierungspräsidium finanziert. Der Gemeinde Grafenhausen entstehen keine Kosten. Für die noch anstehende Sanierung der Straße jedoch werden die Kosten vermutlich zum größten Teil von der Gemeinde Grafenhausen getragen werden müssen. Wie hoch der Zuschuss aus Stuttgart dafür ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Grafenhausen Biber setzen L 170 zwischen Rothaus und Steinasäge zu und halten Verwaltung auf Trab Das könnte Sie auch interessieren

Auch Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten zufrieden. Besonders dankte der Rathauschef Bettina Sättele und dem Experten Erich Linsin, die für den erfolgreichen Abschluss verantwortlich zeichneten und für einen unkomplizierten Ablauf gesorgt hätten.