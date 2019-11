Ühlingen-Birkendorf vor 2 Stunden

Eine Fundgrube für Lesefreunde: Buchausstellung in Birkendorf lockt viele Besucher an

Die zweitägige Buchausstellung lockte wieder viele Besucher in das Haus des Gastes in Birkendorf. Bücher konnten ausgesucht und bestellt werden. Die rechtzeitige Lieferung zu Weihnachten ist gesichert. Viele nutzten die Gelegenheit, in Neuerscheinungen an den Büchertischen zu schmökern.