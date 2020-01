von sk

In die Räume eines Vereins im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Riedern am Wald ist in der Nacht zum Freitag, 10. Januar, ein Unbekannter eingedrungen. Der Einbrecher schlug laut Polizei eine Scheibe am Vereinsheim ein und stieg ein. Aus einer Geldkassette wurde das Bargeld gestohlen. Die Tat dürfte am frühen Freitag, etwa ab 1.30 Uhr, passiert sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-531, entgegen.