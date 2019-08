von Elisabeth Baumeister

Die Haselnusssträucher tragen in diesem Jahr besonders viele Früchte. Das lockt unzählige Eichhörnchen an. Gleich drei Eichhörnchen haben sich im Garten von Elisabeth Baumeister in Riedern am Wald getummelt und vergnügt reichlich Nüsse geerntet. Und eines davon hat sich für die kulinarischen Köstlichkeiten höflich bedankt.