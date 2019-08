von Ursula Ortlieb

Rund 100 Oldietraktoren, Unimogs und Oldtimer sind am Sonntag bei herrlichem Sommerwetter entlang der Oberholz-Straße zur „Waldschenke„ in Birkendorf getuckert. Zum 24. Mal richteten Hartmut Kaiser und Wolfgang Matt das Oldtimer- und Traktoren-Treffen aus. Die Trachtenkapelle Birkendorf und Friedhelm Kaltenbrunn sorgten für musikalische Unterhaltung. Hunderte Besucher bestaunten die Oldies und genossen das kulinarische Angebot unter den Sonnenschirmen auf dem Hofplatz. Ein Festzelt war erstmals nicht aufgestellt, was bei dem schönen Wetter auch keiner vermisste.

Familie Blattert gewann gemeinsam den zweiten Platz bei der Traktorenrallye. Auch auf der Fahrzeugwippe saßen alle sieben Personen auf dem Traktor. Von links: Bruno, Daniel, Johann, Pius, Lukas, Marius und Daniel Blattert. | Bild: Priska Blattert

Was vor 24 Jahren als Erweiterung des Harley-Davidson-Treffens anfing, ist mehr und mehr zu einem besonderen Anziehungspunkt geworden. Das Motorrad-Treffen wird seit einigen Jahren nicht mehr ausgerichtet, aber das Traktorentreffen ist geblieben. Auf die Frage: „Was findet man so toll an einem alten Bulldog?“, antwortete Thomas Schuster, der Vorsitzende des Oldi-Traktorenclubs Küssaberg: „Das ist für uns Entschleunigung vom Alltagsstress. Mit 20 Stundenkilometern auf dem Oldie-Traktor durch die schöne Landschaft und kleine Dörfer zu fahren, in die man sonst gar kommen würde, Leute freundlich winken beim Durchfahren, das ist einfach schön“, antwortete er und sagt weiter: „Es weckt Erinnerungen an den Bauernhof von früher. Wir haben Spaß an alter Technik, auf der die Entwicklung der heutigen Riesentraktoren aufgebaut ist.“

Familie Blattert gewann den zweiten Platz bei der Traktorenrally in Birkendorf. Von links: Armin, Marius, Lukas, Daniel und Pius Blattert aus Obermettingen. Marius durfte das Gummistiefelwerfen und Überkopfnageln bestreiten. Nicht auf dem Bild: Bruno und Johann Blattert. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit 30 Personen war sein Oldie-Traktorenclub vor Ort und richtete zum zweiten Mal die Traktorenrallye mit Siegerehrung aus. 87 stolze Oldiebesitzer waren mit herausgeputzten, blumengeschmückten Fahrzeugen dabei. Die zwei Frauen unter den Teilnehmern konnten sich im Mittelfeld gut behaupten. Unter den Teilnehmern war die siebenköpfige Familie Blattert aus Obermettingen mit voll besetztem Eicher Tiger mit Sitzen auf einer Holzpritsche: Die 45-jährigen Zwillinge Armin und Daniel Blattert mit je zwei Söhnen Marius, Lukas, Pius, Johann und Vater Bruno Blattert.

Manfred Ebner und Thomas Schuster organisierten die Traktorenrallye mit fünf Streckenposten in Birkendorf. Von links: Werner Ebner und Thomas Schuster, rechts der 1941 gebaute Lanz von Hartmut Kaiser. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Disziplinen an den Streckenposten haben sie abwechselnd mit Bravour bewältigt: Gummistiefelweitwurf und Strecke schätzen, Geiß melken, Überkopfnageln, Fahrzeugwippe, Fahrzeugbewertung und 16-Kilometer-Rundkurs von der „Waldschenke„ nach Mettenberg-Hürrlingen-Ühlingen und zurück nach Birkendorf. Sie errangen den zweiten Platz.

Hunderte Besucher kamen zur „Waldschenke“ in Birkendorf zum Traktorentreffen. Bei herrlichem Wetter mit Musik und kulinarischem Angebot war für beste Stimmung gesorgt. | Bild: Ursula Ortlieb

Den dritten Platz gewann Manfred Huber aus Kadelburg. Frank Bräutigam aus Grafenhausen-Brünlisbach von der Traktorenvereinigung Forest Rider 2015 war der strahlende Sieger. Seine Begeisterung für Traktoren teilt er mit seiner Lebensgefährtin Sabine Nüßle, die ebenfalls beim Wettbewerb teilgenommen hatte.