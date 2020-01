von Wilfried Dieckmann

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die beiden Künstler Ralf Rosa und Peter Fechtig aus Grafenhausen wieder am Schneeskulpturenwettbewerb in Ischgl. Hierbei gestalteten zehn internationale Künstlerpaare überdimensionale Skulpturen aus Eis und Schnee, die sich über das gesamte Skigebiet Ischgl verteilen. Mit „Deep Purple“, so der Titel des eisigen Kunstwerkes der beiden Künstler aus Grafenhausen, belegten sie den dritten Platz.

Immer wieder kamen Fans aus Grafenhausen nach Ischgl, um die beiden Künstler Peter Fechtig (links) und Ralf Rosa (oben) bei der Arbeit zu beobachten. | Bild: Wilfried Dieckmann

Bei der 25. Jubiläumsveranstaltung vor zwei Jahren schafften sie es auf den ersten Rang, nachdem sie bereits bei dem Tiroler Wettbewerb in den Jahren 2011 und 2013 bei den Platzierungen weit vorne gelegen hatten. In diesem Jahr lautete das Motto des Schneeskulpturenwettbewerbs, der zum 27. Mal ausgetragen wurde, „25 Years – Top of the Mountain Concerts“. Bei dem vorgegebenen Thema beim Wettbewerb ging es um die Stars, die in den vergangenen 25 Jahren in Ischgl aufgetreten sind. So entstanden von den teilnehmenden Künstlerpaaren beispielsweise Skulpturen zu Helene Fischer, Tina Turner oder Pink.

Orientierung an Plattencover

Bei dem Werk „Deep Purple“ haben sich Ralf Rosa und Peter Fechtig an einem Plattencover der Band orientiert, das sich nach Angaben von Rosa wiederum auf den legendär in Fels gehauenen US-Präsidenten angelehnt hat. „Deswegen auch die gewaltige Größe unserer Skulptur, die mit 5,5 Metern Höhe und zehn Metern Breite fast doppelt so groß war wie die Siegerskulptur“, sagte Ralf Rosa und fügte an: „Du kannst halt keine fünf Köpfe in ein Meter Größe kreieren, da sie im Gelände wie Puppenköpfe wirken“.

Kein einfaches Unterfangen

Die enorme Größe hat aber auch Vorteile für die Pistennutzer in Ischgl, da die Skulptur vom gesamten Bereich der Mittelstation sowie von jeder Sesselbahn zu sehen ist. „Für uns gab es am Ende Platz drei, das war absolut OK, obwohl manch Südtiroler seinen Gastgeschenkspeck darauf verwettet hätte, dass wir ganz oben stehen“, meinte Rosa. Ein großes Kunstwerk bedeutete aber auch viel Arbeit. Bei tiefen Temperaturen am Vormittag, die sich auf 2500 Metern Höhe bei Minus sechs Grad bewegten, ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Gegen Mittag stiegen die Temperaturen allerdings an, es gab dann pures Himmelsblau bis zum Sonnenuntergang – die beiden Künstler wurden nahezu „gegart“. „Noch mehr geschwitzt hat allerdings unsere Skulptur“, meinten die Künstler unisono.

Der Wettbewerb Im Januar entstehen in Ischgl beim Schneeskulpturenwettbewerb Kunstwerke aus Schnee und Eis in Ischgl. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautete „25 Years – Top of the Mountain Concerts“. Wie in jedem Jahr gestalteten zehn internationale Künstlerpaare die Skulpturen, die das gesamte Skigebiet Ischgl in eine atemberaubende Schneegalerie verwandelten.

Auch in diesem Jahr hat sich das chronische Pech mit dem Schnee wiederholt. „Komischerweise immer im Bereich der Gesichter poröser Schnee, litten diese gewaltig in der Sonne. Das zuletzt gefertigte Gesicht bestand fast nur noch aus Bröseln, da mussten wir in der letzten Stunde echt zaubern“, berichtete Rosa. Und genau da kam der Punkt, dass sich 22 Jahre Erfahrung Ischgl dann doch auszahlen. „Aber das ist halt eine Wundertüte, du weißt nie, was im Berg drinsteckt“, sagte Ralf Rosa. Als erfreulich werteten die beiden Künstler die Besucher aus Grafenhausen, die immer wieder den Weg nach Ischgl finden. Nun hoffen die beiden Künstler, dass Petrus noch ein Einsehen hat und für den Wettbewerb im heimischen Bernau noch weiße Flocken fallen lässt.