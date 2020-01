von Ursula Ortlieb

Mit einem Ständchen erfreute die Trachtenkapelle Birkendorf ihr ältestes Ehrenmitglied Erich Albrecht zu seinem 95. Geburtstag im Gasthaus „Hirschen“. Mit 100 Verwandten und Freunden feierte der Jubilar seinen Ehrentag.

Unter den Gratulanten waren alle Neffen und Nichten des Jubilars Erich Albrecht (mit Gertrud Wiench Mitte, die als ES-Chor zwei humorvolle von Gertrud Dörflinger verfasste Lieder sangen. | Bild: Ursula Ortlieb

Albrecht ist in Birkendorf mit acht Geschwistern in einer alten Bauernfamilie aufgewachsen, die inzwischen alle verstorben sind. „Wer hätte gedacht, dass ich mal so alt werde?“, meinte der Jubilar. In geistiger und körperlicher Frische weiß er aus seinem langen Leben viel zu erzählen.

Lebensfreude und Humor halfen ihm durch schwere Zeiten. Mit knapp 19 Jahren verlor er bei einem Fliegerangriff in der Ukraine seinen linken Fuß, der Unterschenkel musste amputiert werden. Bei Kriegsende kam er in Bayern in Gefangenschaft. Dem damals 20-Jährigen gelang die Flucht mit einem Fahrrad aus dem Gefangenenlager in Bad Aibling. Begleitet von unzähligen Reifenpannen erreichte er nach sieben Tagen Birkendorf.

„Nie vergesse ich den Moment, als ich heimkam und der Mutter gegenüberstand, die gerade Herdöpfel für die Tiere dämpfte“, erzählt Albrecht. „Mein Bruder Wilhelm war zuvor ebenfalls kriegsversehrt zurückgekehrt, Bruder Ernst war gefallen. Die Familie wusste nicht, ob ich jemals wiederkomme.“

Nach Schulung im Landratsamt trat Erich Albrecht 1946 in den Dienst der Gemeinde Birkendorf und war als Ratschreiber an vielen Projekten beteiligt. Von 1975 bis 1985 arbeitete er in Ühlingen als Grundbuch-Ratschreiber. Nach der Pensionierung hielt der Jubilar noch bis 1990 Verwaltungsstunden in Birkendorf ab und beurkundete weiterhin als Standesbeamter Trauungen.

Erich Albrecht engagierte sich in etlichen Vereinen: Er war Vorsitzender und Bereitschaftsführer des DRK-Ortsverbandes von 1966 bis 1998, 16 Jahre Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und Gründungs- und Vorstandsmitglied beim VDK von 1949 bis zum Jahr 2000. Der DRK-Ortsverband Oberes Schlüchttal und die Trachtenkapelle ernannten ihn zum Ehrenmitglied.

Die Trachtenkapelle Birkendorf umrahmte die Geburtstagsfeier ihres ältesten Ehrenmitglieds Erich Albrecht (Mitte mit Lebensgefährtin Gertrud Wiench), der am 26.Januar 2020 95 Jahre alt wurde. | Bild: Ursula Ortlieb

Der 95-Jährigen liest bis heute täglich die Zeitung. 1991 starb seine Frau, ein persönlicher bitterer Verlust. Mit ihr hatte er in jungen Jahren viel aufgebaut. Seine lebensbejahende Natur half ihm in schweren Stunden. Als Witwer unternahm Erich Albrecht Reisen in die USA und nach Südamerika.

Mit Gertrud Wiench aus Heidenheim fand er 1998 ein neues Glück. Sie gab ihren Beruf bei der AOK auf und zog nach Birkendorf, wo sie sich herzlich aufgenommen fühlt. Erich Albrecht betont: „Ich hatte viel Glück im Leben und danke Gott dafür.“ Ortsvorsteher Norbert Schwarz und Bürgermeister Tobias Gantert überbrachten die Glückwünsche der Gemeinde.