von sk

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr am Ortseingang von Obermettingen. Wie die Polizei weiter angibt, war der Mann mit seinem Pedelec auf einer Gefällstrecke zu Fall gekommen. Er zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 57-Jährige hatte laut Angaben der Polizei keinen Radhelm getragen.