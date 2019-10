von Ursula Ortlieb

David Pancke aus Birkendorf vom Förderverein Special Olympics Hochrhein (FSOH) hat zum zehnten Mal an der Radsportveranstaltung „Riderman“ in Bad Dürrheim teilgenommen. Wie immer ging der Sportler mit Behinderung auch in diesem Jahr nur im Einzelzeitfahren über 16 Kilometer und 200 Höhenmeter an den Start, um sich mit Nichtbehinderten zu messen.

Bei seinem ersten Rennen im Jahr 2009 erreichte er mit einer Zeit von 31 Minuten und 29,23 Sekunden den 234. Platz von 275 männlichen Startern.

David Pancke startete in Bad Dürrheim beim Radsportwettbewerb des Jahres, dem „Riderman“, um sich mit nichtbehinderten Radsportlern zu messen. | Bild: Pancke

Dieses Jahr hat er mit einer Zeit von 27 Minuten und 18,8 Sekunden den 476. Platz bei 637 Teilnehmern erreicht. Diese Ergebnisse zeigen die positive Entwicklung des Sportlers. Beim 20. „Riderman“ in Bad Dürrheim waren mehr als 1200 Teilnehmer mit 2500 Starts dabei. Rund 800 Personen waren zur Streckenabsicherung im Einsatz. Pancke fand den „Riderman“ wieder super und möchte sich im nächsten Jahr auch an die anderen beiden Etappenrennen wagen.

Marco Strittmatter (links auf dem Treppchen) erzielte beim 5,5-Kilometer-Rennen den zweiten Platz und bekam Silber. | Bild: Pancke

Am folgenden Sonntag ging es mit seinen Radsportkollegen Christian und Marco Strittmatter vom FSOH weiter an die Special-Olympics-Rennen des Altstadtkriteriums Mindelheim. Im 5,5-Kilometer-Straßenrennen erreichte Marco Strittmatter einen zweiten Platz, also Silber. Im anschließenden Elf-Klometer-Straßenrennen durch die Mindelheimer Altstadt erzielte Christian Strittmatter den dritten Platz und David Pancke schaffte es auf den ersten. „Habt ihr gut gemacht, Jungs“, lobten Roland Pancke und Begleiter die Athleten. Es war ein toller Jahresabschluss für die Radsportler des Fördervereins Special Olympics Hochrhein.