von Werner Steinhart

Seit gut 20 Jahren finden im Rathaus Ühlingen Ausstellungen regionaler Künstler aber auch Hobbykünstlern aus der näheren Umgebung statt. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bieten die idealen Bedingungen für solche Ausstellungen, die auch stets auf eine große Resonanz stoßen. So fanden sich zur Vernissage der Doppelausstellung, Malerei und Holzskulpturen, zahlreich Kunstinteressierte und Angehörige der ausstellenden Hobbykünstlern ein.

In einer Doppelausstellung im Rathaus Ühlingen stellen Hannes Walter (links) Ölbilder und Urs Schneebeli Holzsskulpturen aus. Bild: Werner Steinhart

Die Kulturjournalistin Margrit Matyscak, die seit 20 Jahren die Ausstellungen betreut, führt in die Doppelausstellung ein. Gezeigt werden Ölbilder von Hannes Walter, der seit sechs Jahren in Ühlingen wohnt und Holzskulpturen von Urs Schneebeli aus der Schweiz. „Die Malerei gehört seit 50 Jahren zu meinen Hobbies neben der Musik“, so Hannes Walter. Er wurde 1935 im Allgäu geboren, erlernte den Beruf des Käsers und ging alsbald in die Schweiz. Eine weitere Station war das Studium der Theologie. Dies, so Margrit Matyscak, Theologie und Philosophie habe er in seinen Bildern mitverarbeitet. „Die Bilder fordern auf, in die Tiefe zu gehen“, so Matyscak in ihrer Laudatio. Hannes Walter hat sich in verschiedenen Stilen versucht, die ausgestellten Bilder, vor allem Landschaften, zeigen auch die Liebe zum Detail.

Ein Händchen für Holz

Die Ausstellung in Ühlingen zeigt die Vielfalt künstlerischen Schaffens. Für Urs Schneebeli, geboren 1946 im Kanton St. Gallen ist Holz der Werkstoff seines künstlerischen Gestaltens. Beruflich hatte er nichts mit Holz zu tun, doch dieser Werkstoff hat für ihn eine besondere Affinität.

„Die Wartende“, eines der zahlreichen Exponate von Urs Schneebeli in der Ausstellung in Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Die Natur hat ihn seit frühester Jugend angesprochen. Seit seiner Pensionierung widmet er sich der Holzschnitzerei, hatte bei dem Grafenhausener Holzbildhauer Simon Stiegeler zwei Schnitzkurse besucht.

Die Öffnungszeiten Die Ausstellung Malerei und Holzschnitzskulpturen im Rathaus Ühlingen ist bis zum 2. April zu sehen. Öffnungszeiten des Rathaus Ühlingen: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag von 14 bis 16.30 Uhr und Dienstag von 14 bis 18 Uhr.

Seine ausgestellten Exponate haben kleine Dimensionen. Sie haben alle etwas gemeinsam: die Linien des weiblichen Körpers und deren Ausdruckskraft in unterschiedlichen Positionen, ob als Wartende, als Läuferin oder Kauernde. Für die Ausstellungen einheimischer Künstler setzt sich seit langem der ehemalige Rathausmitarbeiter Wolfgang Duttlinger ein, und so freute er sich wie auch Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller über das Interesse an der Vernissage und der Ausstellung.