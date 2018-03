Ühlingen-Birkendorf Die katholische Frauengemeinschaft Ühlingen hat immer etwas zu tun und zu erleben

Die katholische Frauengemeinschaft Ühlingen stellt immer ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammen. Die Vorsitzende Christiane Güntert kündigt ihen Rückzug aus dem Amt für das nächste Jahr an.

„Auf euch Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Ühlingen kann man zählen“, lobte Präses Pfarrer Thomas Schwarz die aktiven Frauen. Dies gelte nicht nur für die Mitgestaltung der Gottesdienste, sondern auch für die stete Präsenz in den Gottesdiensten. Er dankte für die Aktivitäten des Vereins und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der katholischen Frauengemeinschaft Ühlingen, wie aus den Berichten von Schriftführerin Sylvia Albicker und Vorsitzender Christiane Güntert herauszuhören war. Es waren arbeitsreiche Tage und die Frauen waren gefordert, zum Einen beim Fest zum 140-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Ühlingen mit Bezirksmusikfest und zum Andern beim Dorffest, wo man jeweils für Kaffee und Kuchen sorgte. „Zwei Feste sind schon gewaltig“, sagte Sylvia Albicker.

Lob und Anerkennung gab es für die vielen fleißigen Helferinnen. Die Schriftführerin erinnerte auch an den Besuch im Europapark, die traditionelle Maiandacht in Witzhalden, die Wallfahrt auf die Insel Reichenau und die Stadtführung in Waldshut. Ins Jahresprogramm gehören auch die Adventsfeier, der Suppensonntag und der Verkauf von Adventskränzen. An Fasnacht unterhalten die katholischen Frauen die Senioren mit einem humorvollen Programm und den Weltgebetstag hielt man in Untermettingen. Schriftführerin Sylvia Albicker stellte nach zehn Jahren ihr Amt zur Verfügung. Kassiererin Ruth Duttlinger präsentierte den Kassenbericht und konnte einen positiven Kassenstand aufweisen. Auch in diesem Jahr ging eine größere Spende an Bedürftige, in diesem Jahr an die Familie in Aichen, deren Haus abbrannte. Auch das neue Jahr wird ereignis- und abwechslungsreich, so die Vorsitzende Christiane Güntert.

So steht ein Besuch in St. Blasien an, geplant ist ein Ausflug nach München und das Dorffest, das aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahr als Hoffest im Breitwiesenhof stattfinden wird, erfordert wieder fleißige Hände. Auf vielfachen Wunsch ist auch ein Bildband geplant mit Bildern aus den vergangenen zehn Jahren. Christiane Güntert dankte allen Frauen für ihren Arbeitseinsatz, ein besonderer Dank galt auch Maria Huber, Leiterin des Chörle.

Nach diesem Jahr kündigte Christiane Güntert an, das Amt der Vorsitzenden abzugeben. Keine Schwierigkeiten hatte Ortsvorsteher Klaus Müller mit den Teilneuwahlen. Wiedergewählt wurden Kassiererin Ruth Duttlinger und Beisitzerin Angelika Hilpert, neue Schriftführerin wurde Waltraut Probst. Der Ortsvorsteher betonte, dass die politische Gemeinde und die kirchlichen Organisationen im Ort sich ergänzen, er freute sich, dass die Mitglieder der KFD alle Generationen repräsentieren, von den Gründungsmitgliedern vor 37 Jahren bis hin zu jungen Frauen. Christiane Güntert freute sich, dass erneut drei junge Frauen Mitglieder wurden. Aus den Reihen der älteren Mitglieder kam der Wunsch nach einem Seniorengottesdienst mit Krankensalbung.