von Elisabeth Baumeister

Im Abstand von nur wenigen Wochen können Wilhelm und Rosa Duttlinger in Riedern am Wald ihren 80. Geburtstag begehen. Wilhelm Duttlinger, geboren am 11. Februar 1939, verbrachte einen Teil seiner Kindheit mit elf Geschwistern in Schnörringen in der Gemeinde Weilheim auf dem Sutter-Hof, den seine Eltern gepachtet hatten.

Riedern am Wald Ritter und Gaukler statt Pommes und Cola: Mittelaltermarkt lockt am 22. und 23. Juni in Riedern am Wald Das könnte Sie auch interessieren

1945 wurde Wilhelm Duttlinger in der Dorfschule Dietlingen bei der Lehrerin Elisabeth Walter, der Autorin des bekannten Kinderbuches „Der kleine Schmiedledick“, eingeschult. 1955 kam Wilhelm Duttlinger nach Buggenried, wo seinen Eltern den Pachthof Isele bewirtschaftet haben. Im Jahre 1961 erfolgte der Kauf und Umbau des landwirtschaftlichen Hofes von der Familie Villinger in Riedern am Wald und damit der Umzug nach Riedern. Schon in der frühesten Kindheit gehörte das tägliche Mithelfen auf dem elterlichen Hof, wie es damals üblich war, zu den Aufgaben des Jubilars. Wilhelm Duttlinger war bis zum Betriebsende bei der Firma Amlinger und Schieshauer Bauarbeiter unter Tage in der Fluß- und Schwerspatgrube im Mettmatal. Bis zum Jahr 1982 war er als Landwirtschaftsmeister beim BLHV im Betriebshelferdienst in Südbaden im Einsatz und danach bis zum Eintritt ins Rentenalter Baumaschinenvorabeiter bei der Firma Herrmann in Grenzach-Wyhlen beschäftigt. Viele Jahre hat Wilhlem Duttlinger das umfangreiche Gebiet des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Schlüchttal ehrenamtlich als Wegewart betreut. 1964 heirateten Wilhelm und Rosa Duttlinger, geborene Maier.

Waldshut-Tiengen 1000 Menschen suchen bei Fachstelle Sucht in Waldshut Hilfe: Alkohol immer noch das größte Problem Das könnte Sie auch interessieren

Rosa Duttlinger, geboren am 14. Mai 1939, ist in Schwaningen auf einem landwirtschaftlichen Hof mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Auch für sie war die Mithilfe auf dem elterlichen Hof selbstverständlich. Nach der Schulzeit arbeitete sie als Pflanzerin und bei anderen Forstarbeiten im Gemeindewald. Rosa Duttlinger ist Gärtnerin mit Leib und Seele. Sie bestellt ihren großen Garten, das Gemüsefeld und das Gewächshaus mit ihrem umfangreichen Fachwissen mit großem Erfolg. Ihr großes Hobby ist die Pflege ihrer Blumenpracht. Das Ehepaar Rosa und Wilhelm Duttlinger hat 1974 in Riedern am Wald ein Eigenheim erstellt. Sohn Herbert hat das Wohnhaus umgebaut und wohnt mit seiner Frau Andrea und den vier Kindern mit den Eltern unter einem Dach. Im Kreis ihrer großen Familie mit zwei Söhnen, vier Töchtern, elf Enkeln und einem Urenkelkind werden Rosa und Wilhelm Duttlinger den zweifachen 80. Geburtstag gemeinsam bei guter Gesundheit feiern.