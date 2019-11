von Dorothée Kuhlmann

2020 ist nicht mehr weit. Und damit laufen auch die Planungen für die Veranstaltungen der Vereine auf Hochtouren. Der Veranstaltungskalender der Gemeinde Grafenhausen weist denn auch an den Wochenenden kaum noch Lücken auf. Da ist an nahezu jedem Wochenende etwas los in Grafenhausen. Nicht nur im Kernort ist etwas geboten. Auch in Rothaus sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Hier bemühen sich Rothaus und die Grafenhausener Vereine, dass die Termine möglichst nicht kollidieren.

Grafenhausen Auftakt zum Künstlersymposium in Grafenhausen: Der Schwarzwald ist bunt Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Veranstaltungen der einzelnen Vereine und vieler verschiedener Konzerte, wie dam „Wellness-Singen“ des Liederkranzes, dem „Singen um den Kirchturm“ des katholischen Kirchenchors oder den Kurkonzerten in Kasslet mit der Trachtenkapelle Rothaus und dem Musikverein Grafenhausen, wird es auch wieder einige größere Veranstaltungen in Grafenhausen geben. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juni, ist wieder das Dorffest geplant. Ende Juli/Anfang August wird erneut ein Internationales Künstlersymposium stattfinden. Es ist dies dann die sechste Auflage dieser Veranstaltung, die bisher letztmals 2016 im Juli stattgefunden hatte und die in einem Turnus von drei oder vier Jahren organisiert wird. „Die Planungen dafür laufen gerade erst an“, erläuterte Bürgermeister Christian Behringer.

VS-Villingen Villingen wird zur Genießermeile: Zum SWR 1-Pfännle werden 10 000 Besucher erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Im Herbst gibt es mit dem Naturparkmarkt im Skulpturenpark am Sonntag, 20. September, einen weiteren Höhepunkt. Parallel dazu ist das SWR 1-Pfännle zu Gast in Grafenhausen. In den Sommerferien der Schulen möchte die Gemeinde Grafenhausen zusammen mit der HTG ein Kinderferienprogramm anbieten. Vereine oder andere Gruppen, die im Rahmen des Sommerferienprogramms Angebote für Kinder machen möchten, können sich per E-Mail (grafenhausen@hochschwarzwald.de) melden.